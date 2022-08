La curiosa disculpa de una empresa expedientada por incitar a la bebida junto a una guardería de Salamanca

Hace unas semanas fue objeto de polémica el anuncio de una franquicia de comida, que ofertaba una promoción de 2x1 en bebidas alcohólicas con un gran cartel situado junto a un instituto y frente a una guardería. Por este motivo el Ayuntamiento sancionó a la empresa, que ha decidido responder de un modo bastante curioso.

Para ello ha rememorado la frase del Rey Emérito cuando fue pillado en Botswana cazando elefantes, algo que se supo después de sufrir una caída. “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, aseguró en aquel momento Juan Carlos I, algo que aparece también ahora en el cartel publicitario situado junto al Campus Universitario.

La actuación de la compañía no solo contravenía las cláusulas del contrato que rubricó con el Ayuntamiento, sino también tanto la ordenanza municipal para la prevención del alcoholismo y el tabaquismo como la normativa autonómica de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León.

Ante este comportamiento, el Gobierno de Carlos García Carbayo ordenó a la compañía la inmediata retirada del anuncio. Ahora la franquicia de comida sigue publicitándose, pero con un mensaje muy diferente.