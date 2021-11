La crisis de los microchips hunde un 28% la venta de coches

Sergio Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (Aesat), explica por qué la caída es mayor en este caso. “ Ante la falta de vehículos las marcas han decidido no automatricular para vender directamente al particular , lo que reduce el mercado de empresa en el que computan estos coches”.

Los compradores se desvían hacia el mercado de segunda mano, que también cae después de reducir su stock

En la misma línea se posiciona Javier Mateos, responsable del concesionario Renault en Salamanca. “La demanda de vehículos está animada, pero no somos capaces de ofrecer al público lo que nos pide porque los coches vienen a cuentagotas. No les podemos asegurar los plazos de entrega porque no los tenemos claros”. Reconoce que aunque se vende más, la matriculación cae por la tardanza en las entregas. “Vendemos más de lo que matriculamos, pero el dato de venta no se hace público”, sostiene. También reconoce que el precio de los vehículos de segunda mano ha subido. Calcula que un coche medio está entre un 4% y un 5% por encima del año pasado debido al aumento de la demanda.

La falta de vehículos nuevos desvía la compra hacia los de segunda mano, donde al final acaba agotándose el stock. Además, este mercado se nutre de las operaciones de compra de vehículos nuevos, que en muchos casos supone la entrega del coche viejo para venderlo como vehículo de ocasión. “También se surte de vehículos de flota, que ahora no se renuevan precisamente por esa falta de disponibilidad en las fábricas”, añade Javier Mateos.