La COVID no frena la prostitución en Salamanca: clandestina con VIPs y ‘online’

Las consecuencias del estado de alarma por la COVID-19 “han golpeado de lleno al colectivo de mujeres en contextos de prostitución y víctimas de trata”, según advierte el equipo de Apramp Salamanca, asociación para la prevención, reinserción y atención a la mujer prostituida, que durante este tiempo ha tenido que reajustar sus acciones de ayuda, con respuestas inmediatas y concretas, a favor de este colectivo.

Durante el periodo de alarma por el coronavirus y el confinamiento obligado, la dinámica de los espacios donde se obliga a las mujeres a ejercer la prostitución “ha cambiado de forma notoria”. Según detalla Apramp a LA GACETA, en la primera etapa los espacios de prostitución, clubes y locales, cerraron y obligaron a las mujeres a movilizarse a otros lugares. “En determinados casos quedaron en estos espacios un número reducido de mujeres, especialmente aquellas que mantienen deudas con la red de explotación sexual, presionándolas para seguir ejerciendo de forma clandestina”, revela la asociación.

Durante la etapa más crítica del confinamiento, algunas mujeres llegaron a contar a las profesionales de Apramp que pese a las estrictas normativas de aislamiento social establecidas por el Gobierno para evitar contagios, las redes de explotación sexual mantuvieron en los clubes “un área reducida abierta para clientes VIP o clientes fijos, que se atrevían a saltarse el confinamiento para acudir al local”.

En otros casos, “los proxenetas presionaban a las mujeres prostituidas para que fueran ellas las que se arriesgaran a no respetar el confinamiento para acercarse al domicilio particular del cliente”. Esto constata que la compra de sexo no ha cesado durante el confinamiento y los puteros han seguido contratando servicios a pesar de la pandemia y poniendo en grave riesgo a las mujeres prostituidas y a sus familias. Tener que ejercer con el virus activo provoca pánico en las mujeres por el miedo al contagio. Mujeres que por sus complicadas situaciones económicas y personales, no tienen, por el momento, otra salida en sus vidas.

Lo mismo ha ocurrido en pisos, con clientes que se saltaban el confinamiento. Según desvela Apramp, “especialmente en estos espacios, las mujeres se han quejado de que las ‘mamis’ y los proxenetas han aprovechado el confinamiento para incrementarles el costo semanal por plaza, sabedores de que era difícil para ellas moverse e instalarse en otros pisos por la emergencia sanitaria”. Las mujeres prostituidas tenían que pagar más por ocupar plaza en estos pisos y en estos lugares es donde se ha registrado un incremento de la prostitución ‘online’ con más demanda de sexo a través de llamadas telefónicas o videollamadas.

Para la asociación Apramp de Salamanca, todos estos hechos que denuncian las mujeres prostituidas “reflejan la necesidad de continuar” con sus acciones, así como seguir trabajando en red con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y otras entidades públicas y privadas que se han sumado a la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual.