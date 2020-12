La COVID no frena a los Erasmus que quieren venir a Salamanca: suben las solicitudes para 2021/22

Crece el interés de los estudiantes por el programa Erasmus. Después de un año marcado por la pandemia de COVID-19, los universitarios miran esperanzados al futuro. 1.113 alumnos de la Universidad de Salamanca han solicitado plaza en el programa Erasmus para el periodo académico 2021-2022, un 2,6% más que en el curso actual. Hay que recordar que el pasado año durante el plazo de presentación de solicitudes se desconocía aún la existencia del coronavirus que unos meses después paralizó el mundo, por lo que este ligero incremento tiene aún más valor.

Además, la cifra de 1.113 solicitudes no solo sube respecto al curso anterior, sino que es la más alta de los últimos nueve años. Hay que remontarse a 2012-2013 para encontrar un dato más elevado en los archivos del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, cuando las petición de plaza en el programa Erasmus por parte de los alumnos matriculados en el Estudio salmantino se elevó a 1.538. Al año siguiente la cifra bajó a 1.065 solicitudes y estuvo por debajo del millar en los cinco años siguientes, comenzando a remontar en 2019-2020.

En términos absolutos, los mayores incrementos se producen en Derecho (42), Psicología (37), Medicina (26) y Filosofía (22), mientras que bajan las cifras en Filología (43 menos), en Traducción y Documentación (33) y Bellas Artes (18). Pese al descenso del 24% en las solicitudes, la Facultad de Filología sigue siendo uno de los centros con más peticiones de los alumnos para disfrutar de una estancia en el extranjero por el programa Erasmus, con 136, solo superada en esta ocasión por Derecho, con 179. Pero hay más centros que rozan el centenar, es el caso de Medicina y Psicología. En el extremo contrario se sitúan las escuelas de Ávila, Zamora y Béjar, que prácticamente no tienen ninguna.

El plazo de presentación de solicitudes cerró hace solo unos días, por lo que el Estudio no dispone aún de datos por destinos. Además, cada alumno puede elegir inicialmente 12 lugares, de forma que hasta que no finaliza el proceso no se sabe cuáles serán las universidades con más demanda. Teniendo como referencia las confirmaciones de otros cursos, los países que más atraen a los universitarios salmantinos son Italia, Francia, Reino Unido y Portugal.