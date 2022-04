La coreógrafa ‘salmantina’ del ‘Motomami’ de Rosalía: ‘Me encanta ir a Ciudad Rodrigo y pasear con mi abuela por la muralla’

Triana Ramos Sánchez, nacida un 3 de diciembre de 1999 en Talavera de la Reina pero con la sangre de Ciudad Rodrigo corriendo por sus venas como ella misma asegura: “Me encanta ir al pueblo y dar un paseo junto a mi abuela por la muralla”. Hija del taurino Joaquín Ramos y de la bailaora Carmen Sánchez, una mezcla de artistas perfecta para que una coreografía suya e interpretada por Rosalía lograse impactar en la gala de los Premios Grammy 2020. Su último gran éxito ha sido realizar el baile de ‘Motomami’, canción también de Rosalía que se hizo viral en TikTok.

¿Cómo fueron sus primeros pasos en el mundo del baile?

La verdad que fue un momento en el que me sentí al borde del acantilado. No había salido nunca de casa, estaba en el huevo y de repente sales al exterior con 18 años y en una ciudad como Sevilla en la que no conoces a nadie. No voy a negar que los primeros días fueron duros, pero luego disfruté mucho allí. El mundo del arte es muy complicado y te vas dando cuenta a medida que lo conoces. Si no te rodeas de personas que te aporten es muy complicado formarte como artista.

¿Qué importancia ha tenido la influencia de su madre?

Ha sido todo, ella me ha ido guiando desde que decidí que quería bailar, porque iba a estudiar bellas artes pero en el camino me di cuenta que yo lo que quería era bailar porque me llenaba. Decidí dedicarme exclusivamente al baile, y a partir de ahí tanto mi madre como mi padre se volcaron conmigo y me ayudaron a conseguir lo que estoy consiguiendo durante estos años.

Su padre decía que con esfuerzo todo se conseguía...

Así es, él siempre se lo llevaba al mundo taurino, pero me repetía que la clave está en mucho esfuerzo y oportunidad. La suerte es para los mediocres, es importante para un artista pero también hay que buscarla. Si un artista no está preparado no le va a servir de nada.

MTV EMA Sevilla 2019. ¿Qué le recuerda esa fecha?

Muchas emociones juntas. Creo que ese fue el punto de inflexión de mi carrera profesional sinceramente. Conocí a Rosalía y partir de ahí me han pasado muchas cosas buenas. No me la esperaba tan humilde, es dulce, muy cariñosa y trata a todo el mundo por igual. Yo le cogí mucho cariño a partir de los MTV que tuve la oportunidad de bailar con ella. Digamos que Rosalía y yo tuvimos un feeling desde el primer momento en el que nos conocimos. Ella es una maravilla.

Un año después le llamó para que realizara la coreografía que ella bailaría en los Premios Grammy 2020...

Cuando contactó conmigo para los Grammy no me lo esperaba porque yo bailé con más compañeras y seguramente con más experiencia que yo... pero algo vio en mí.

¿Qué significaron para usted los Grammy 2020?

Fue muy emocionante todo, no fui consciente de lo que estaba viviendo hasta que vi a Rosalía en el escenario, fue una experiencia inolvidable, ¡mi coreografía se estaba viendo en los Grammy!. Con el paso de los años he ido dándome cuenta de lo que pasó en ese momento y le podré decir a mis hijos que yo he trabajado ahí y eso me llena mucho. Que alguien confíe en ti de esa manera es un peso porque a ella se le mira con lupa.