La construcción vuelve al tajo sin que Sánchez facilite equipos de protección

Este lunes concluye el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales. Miles de personas, entre ellos quienes trabajan en el sector de la construcción, volverán al trabajo, pero el Gobierno exige a las empresas que, antes de que eso ocurra, deben garantizar que disponen de los medios materiales para evitar contagios por Covid-19. El documento orientativo del Ministerio de Trabajo recomienda minimizar la concurrencia de trabajadores en las obras, mantener distancia de seguridad de dos metros, posponer actuaciones no urgentes o asignar diferentes horarios a cada trabajador, pero, cuando eso no sea suficiente, aconseja usar equipos de protección personal (EPIs), mascarillas que al Gobierno le está resultando complicado obtener para proteger a sanitarios, personal de residencias o trabajadores de servicios esenciales. Dado que el Ministerio no se las facilita, ha lanzado a las empresas del sector a un mercado que, ante la excesiva demanda, no deja de encarecer el producto.

El presidente de Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares de Salamanca (Aconsa), Javier Tamames, hace días que solicitó a la subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, estos equipos para poder afrontar esta reincorporación. La respuesta, asegura, es que se las pida a la Junta de Castilla y León, que no solo es reticente a retomar ya las actividades no esenciales, sino que, al no abastecerle lo suficiente el Ministerio, continúa comprando EPIs por su cuenta en el mercado chino.

Las empresas de construcción han optado por la misma solución y, según fuentes del sector, algunas incluso han contactado con distribuidores de China, que no garantiza el suministro hasta dentro de diez o quince días. Dado que el Ministerio solo ha dado recomendaciones, tienen mucha incertidumbre sobre qué mascarillas deben utilizar, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo. Eso sí, tienen muy claro que el lunes las obras volverán a ponerse en marcha ante el impacto económico que está suponiendo para ellas el Covid-19.

La mayoría de las grandes obras que se paralizaron en la ciudad hace dos semanas son de titularidad municipal. La única que no lo hizo fue la construcción del vial del Hospital. Según apunta el alcalde, Carlos García Carbayo, cada empresa adjudicataria ha tenido que buscarse, sin apoyo del Gobierno, la forma de garantizar la seguridad. El Ayuntamiento lleva días hablando con ellas para afrontar esta vuelta a la actividad que el Ejecutivo central niega que sea una “desescalada”, y el lunes y el martes hará un seguimiento para comprobar que no hay riesgos. De hecho, ya hay algunas que se sabe que no se retomarán, como la rehabilitación de los soportales de la Plaza, pero la duda que tienen hasta cuándo podrán seguir ante los problemas con proveedores.