La construcción exige una solución rápida a la falta de trabajadores

Para la construcción apenas supone un problema la entrada en vigor de la Reforma Laboral y la penalización de los contratos temporales porque debido a la acuciante falta de mano de obra apenas se firman contratos eventuales, casi todas las plantillas cuentan con indefinidos. “Siguen faltando oficiales de todos los oficios: albañilería, fontanería, calefacción... Capeamos la situación como podemos, ejecutando las obras al ritmo que podemos y estirando las plantillas”, explica el presidente de la asociación de constructores salmantina Aescón, Manuel Prieto. Denuncia que las medidas que se adoptan para acabar con este problema no son las adecuadas: “no se generan los trabajadores cualificados que se necesitan”. Explica, por otro lado, que el problema de fondo en este gremio fue la crisis de la construcción del año 2008. “Mucha gente abandonó el sector hace 10 años y ahora, cuando repunta un poco el trabajo, ya no hay profesionales”. Prieto se muestra rotundo y defiende que este problema hay que afrontarlo de manera inminente: “ya hemos dejado pasar dos años y no se ha puesto solución”.

Un ejemplo de esta dificultad es la edad media de las plantillas actuales. Si antes de la crisis era de 35 o 38 años, en la actualidad el promedio ha subido a 45 años. Prieto rompe una lanza en favor del sector para hacerlo más atractivo y aclara que se ha tecnificado mucho. “Ahora se trabaja a gusto, hay muchas especialidades, los sueldos son muy interesantes y los trabajos, al ser más tecnificados, son más llevaderos que hace años”.

El presidente de la Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares de Salamanca (Aconsa), Javier Tamames, destaca que en cualquier subsector de la construcción la falta de mano de obra es la misma. “El origen está claro, la crisis de 2008 que marcó en el gremio un antes y un después. Tras un parón tan serio durante casi una década los profesionales se han reubicado en otros sectores”, relata. A su juicio, esta situación afecta a los plazos de entrega de las obras. “Antes tenías cierta flexibilidad y podías contratar personal de apoyo. Ahora hay gente puntual para contratar, pero no la oferta que teníamos antes”, insiste.

La patronal ha denunciado que a nivel nacional se necesitan hasta 700.000 profesionales para ejecutar los 3.700 millones de euros previstos en los Fondos Europeos. “Afecta a todo en general y no es cuestión de dinero”, apunta Tamames. Reconoce que el incremento del salario en las plantillas no ha seguido el ritmo de la inflación, “pero es que al final los precios de las obras siguen siendo los mismos, aunque hayamos repercutido el porcentaje de subida de las materias primas y de la energía, no es significativo”.