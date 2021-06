La consejera de Empleo rechaza en el Foro GACETA una reforma del mercado laboral hasta que no culmine la recuperación

La consejera de Empleo de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha participado en el Foro GACETA por el empleo y en el que ha manifestado su postura en contra de una reforma del mercado laboral para reducir las numerosas modalidades de contratos existentes en España y que propugna la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Es cierto que hay que disminuir los tipos de contratos existentes, 42 actualmente, pero ahora no es el momento. Hay que esperar a la recuperación de la economía tras la pandemia para abordar este asunto y acordarlo también con los empresarios”, ha manifestado la consejera.

La consejera de Empleo ha respondido, además, a preguntas sobre el futuro político de Ciudadanos, al asegurar que ahora más que nunca es necesario un partido de centro con ideas liberales para hacer frente a una política “muy polarizada”. Respecto a la postura de su ex compañera de partido, la procuradora María Montero, que no votó a favor en las Cortes de vetar los indultos a los políticos catalanes, ha mostrado su sorpresa: “Me da pena que haya cambiado de esta manera. Los políticos no se pueden saltar la Constitución y las leyes y Sánchez tampoco puede hacerlo con las normas de la democracia para concederles los indultos”.