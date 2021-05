La cola del paro, copada de jóvenes y mujeres

Pasar una mañana a las puertas de una oficina de empleo de Salamanca permite comprobar que buena parte de las personas que acuden en busca de ayuda o formación son jóvenes y mujeres. El colectivo más perjudicado por la crisis reconoce las dificultades para hallar trabajo y, lo que es más preocupante, desprende cierto pesimismo sobre las posibilidades de encontrarlo en la provincia a corto plazo.

“Yo trabajaba como dependienta antes de la crisis, pero de jornada parcial. Con la pandemia eso se acabó y ahora estoy en la hostelería. Hasta diciembre tuve contrato, pero ahora solo los fines de semana”, explica Miriam Gómez como muestra de lo complicado que resulta para un joven conseguir estabilidad, más en la situación actual.

“La esperanza que tengo son las oposiciones que estoy preparando”, afirma Fátima Izquierdo, otra joven salmantina que acudió a las instalaciones del Ecyl. Lo hizo porque desde hace una semana se ha quedado en paro, pese a trabajaba como teleoperadora, una de las pocas salidas en el mercado laboral salmantino. “Yo me dedicaba a la venta telefónica y, claro, no a todos los sectores les ha ido bien”, resume. Sobre el futuro, no descarta marcharse de Salamanca. “Aquí las oportunidades que hay son pocas, principalmente la hostelería, y fíjate cómo está”, concluye.

Las opciones de Marina Emilova son más reducidas. Hasta diciembre trabajó en una zapatería, pero la pandemia provocó el cierre de la tienda, por lo que ahora lleva varios meses en el paro. Además, está embarazada, por lo que hallar un nuevo trabajo resulta más complicado. “Mi única opción es buscar empleo en Salamanca. Mi marido trabaja aquí y tenemos casa comprada”, argumenta.

La situación de Almudena Díaz y Marina Moreno difiere de las anteriores. Ellas son estudiantes de educación infantil y se han apuntado al paro con el objetivo de encontrar un empleo para el verano, preferentemente en campamentos o actividades con niños. Pero, al igual que el resto, muestran poco optimismo. “Este año por la pandemia va a haber menos actividades y seguro que las empresas prefieren a personas con más experiencias o mayores, antes que a jóvenes”, asumen.