La cifra millonaria que ya lleva gastada el SEPE para pagar el ERTE en Salamanca

El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) ha pagado hasta la fecha en Salamanca 46.293.140 euros más que durante el mismo periodo del año pasado, de lo que se deduce que es el montante destinado a pagar a los trabajadores acogidos a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), según fuentes del propio servicio estatal. Se trata de una cantidad importante que de promedio arrojaría un abono por trabajador de 2.060 euros, aunque algunos empleados han estado unas pocas semanas sin trabajar mientras otros continúan en sus casas.

Según el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, las empresas ya no denuncian retrasos en los pagos de sus trabajadores, después de que uno de cada cuatro salmantinos en ERTE no ingresara la prestación hasta junio, a pesar de que algunos de ellos estaban sin trabajar desde que se decretó el estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo. Los retrasos en los pagos afectaron especialmente a los trabajadores del sector servicios, uno de los principales motores productivos de Salamanca. Así las asociaciones tanto de hostelería como de comercio denunciaron que en la primera semana de junio el 20% de la plantilla en ERTE no había tenido ingresos después de realizar una prospección entre sus socios. Por su parte, las asesorías lamentaban por un lado que algunos expedientes de empresas estaban aprobados pero su plantilla seguía sin cobrar y que en cambio otros trabajadores habían cobrado doble. Se trata de empleados que se habían descolgado de los ERTE y que comenzaron a cobrar su salario de la empresa, pero como no se le había dado de baja en el SEPE también ingresaban la prestación del ERTE. A este respecto cabe destacar que los empleados que estén o hayan estado en ERTE desde que se declaró el estado de alarma tendrán que declarar las ayudas recibidas. Según los cálculos del Consejo de Economistas, deberán pagar a no ser que sus ingresos sean de mileuristas. La recomendación del Consejo es que las empresas apliquen las retenciones correspondientes en las nóminas cuando se reincorporen al trabajo.