Encarnación sigue los informativos cada día y no puede ocultar su pena al escuchar las cifras de personas fallecidas por el coronavirus o al ver las imágenes de los hospitales. Quizá no llega a entender la complejidad y la gravedad de esta pandemia mundial pero intuye que la situación es grave cuando ve que en su propia casa sus dos hijas, enfermeras del hospital, y sus dos nietas universitarias, con las que vive, no se quitan la mascarilla. Nunca antes había visto nada igual. “¿A dónde ataca el virus?”, suele preguntar. “A los pulmones”, le cuenta su nieta Elena, estudiante de 6º de Medicina en la Universidad de Salamanca. “Entonces, malo, malo”, reafirma ella.

Encarnación García Cañada nació el 25 de enero de 1921 en el municipio salmantino de La Sierpe. Esta semana ha soplado cien velas, un hecho casi excepcional y para celebrar, más aún en estos tiempos en los que un virus se ceba con aquellos más longevos.

Esta salmantina centenaria es la segunda de cuatro hermanos. Creció con su familia, iba a la escuela del pueblo y ayudaba a sus padres en las labores de campo, pues eran agricultores y ganaderos. Cuando tenía tan sólo 7 años, Encarnación enfermó de brucelosis y de una infección de oído. Pensaban que se moría. Se trasladó a vivir a Salamanca con un médico primo de su madre para que le diese mejor atención. Aún así quedó sorda de un oído, y es de los pocos achaques que arrastra a sus cien años. Ha sido operada de rodilla por artrosis y también de cadera, que se fracturó con 97 años, y logró recuperarse con gran fuerza de voluntad. Tanto que camina sola por su casa.

A la familia le gusta escuchar las historias de su abuela de antaño: cuando iba a la escuela a por “la leche de América” que era leche en polvo, cuando viajaba en burro a la capital para vender el ganado en las ferias o cuando en la postguerra con el racionamiento iba a moler el trigo por la noche al pueblo de al lado para que no le quitasen el excedente.

Para Encarnación, la guerra fue más dura que la pandemia. La centenaria no teme al COVID, no sale a la calle y reconoce estar muy contenta de la vida que ha tenido. “No pido nada más”, dice.