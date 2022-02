La catedrática salmantina Araceli Mangas: “Debería haber un bloqueo total a Rusia”

–¿No se podría haber evitado la guerra de Rusia contra Ucrania?

–Sí se pudo haber evitado hace tiempo y, de nuevo, ahora. Francia y Alemania debieron usar su liderazgo para calmar a Rusia como hicieron en los acuerdos Minsk II. Desde 2015 no ha habido diálogo de Europa (UE) con Europa (Rusia) para llegar a acuerdos de seguridad entre nosotros los europeos a largo plazo.

–¿Así que faltó diplomacia?

–Ha sido un fracaso diplomático a partir de reproches basados en el doble rasero de un derecho internacional permisivo e infractor sin sanciones para nosotros, pero estricto y con sanciones para Putin; claro que Rusia debió respetar la integridad territorial de Ucrania en 2014 (invasión de Crimea) y ahora en 2022 del resto de Ucrania, pero la OTAN, Biden o el ministro Albares o Borrell exigen un derecho internacional para el enemigo y se autoexoneran de esas mismas reglas. Occidente, con razón, dice que no es admisible la soberanía limitada de Ucrania, claro, pero tampoco la del resto de Estados. ¿Admitiría EEUU una base militar china o rusa en Cuba? La Unión Europea ha sido incapaz de hablar con el resto de Europa, de hablar consigo misma desde 2014 y en los últimos meses.

–¿A qué sanciones se puede enfrentar Rusia?

–El ataque ruso es una grave violación de la prohibición del uso de la fuerza (art. 2.4 de la Carta de la ONU) y por tanto, no cabe la anexión y serán territorios ocupados —como el Sahara, cuya apropiación no debe ser reconocida al agresor Marruecos y EEUU ya casi lo ha hecho—, norma que insisto también obliga a la OTAN y estados occidentales. Las sanciones de la UE pueden ser muy fuertes, pero está demostrado que suelen golpear tanto al sancionador como al sancionado. Nuestra fortaleza económica es muy grande comparada con la rusa y será nuestra ventaja. No basta con congelar activos de miles de rusos que tengan en nuestros bancos; impedir que obtenga financiación el Estado ruso en nuestros bancos está bien, pero Rusia no pide muchos préstamos y contrae poca deuda externa, se debería prohibir a Rusia y nacionales rusos toda actividad comercial, servicios de todo tipo (energéticas, bancarias...), inversora, deportiva... Igualmente, toda la actividad naval y aérea de compañías rusas o de sus aliados (prohibición de sobrevolar y aterrizar o entrar en nuestros puertos). Un bloqueo total, sin excepciones. A sabiendas de que Rusia puede hacer lo mismo.

–¿Algunos hablan de una nueva “guerra fría”?

–Por desgracia, no; ahora es una guerra física, militar, la vida misma de decenas de miles de seres humanos está en juego. En la guerra fría —aunque hubo terrible represión interna en la URSS y satélites— llegó a haber entendimiento y grandes acuerdos con Occidente que llevaron a la etapa de coexistencia a partir de 1960.

–¿Será un conflicto largo?

–Si pretende invadir toda Ucrania es probable que sea largo. Es un tópico cierto que las guerras solo se sabe cuándo comienzan, nunca cuándo terminan.

–¿Vamos a asistir a una guerra diferente a lo vivido hasta ahora?

–Esperemos que sea con armamento convencional (no con armas nucleares) y, seguro, con ciberataques que maneja muy bien Rusia.

–¿Cuál debe ser la posición de España en este conflicto bélico?

–La posición de España, por desgracia, tiene poca o ninguna autonomía. Por su doble pertenencia a la OTAN y a la UE tenemos soberanía limitada. España debió usar su capacidad de persuasión desde dentro de la UE para frenar el activismo de la OTAN y los complejos “anti-stalin” de algunos países belicosos del Este de Europa.

–Parece mentira que se esté produciendo una guerra así prácticamente en Europa.

–Los europeos creíamos que habíamos conjurado la guerra entre nosotros; pero la Unión Europea no ha sabido proteger sus propios intereses y se dejó llevar por los intereses de Estados Unidos. No ser dueños de nuestros destinos en Europa y nuestra incapacidad para entendernos con europeos nos ha dejado como un juguete de la rivalidad de otros.