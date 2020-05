Un médico del servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca defiende la imagen de sus compañeros en una carta remitida a este periódico que titula “La imagen de los sanitarios”. Su texto dice así:

“Como médico adjunto del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con actividad asistencial durante 25 años, quería decirle que los robos de mascarillas denunciados en este periódico son solo una anécdota que puede distorsionar la imagen fiel de lo que ha sido el trabajo de todo un colectivo.

Puedo asegurarle que la nota predominante entre nosotros es, y ha sido, el compañerismo, el esfuerzo, la preocupación e incluso el miedo.

Esta ejemplar profesionalidad de los sanitarios en su conjunto ha sido sobradamente constatada a lo largo del tiempo en el que hemos permanecido -y seguimos permaneciendo- bajo la amenaza de la pandemia.

No me gustaría que los lectores de La Gaceta se quedaran con otra impresión del personal sanitario que no sea la de un trabajo cumplido con ejemplar profesionalidad. Agradezco de antemano la atención.”