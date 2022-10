La cantidad que se paga de más en las cuotas de la comunidad por la calefacción: “es una barbaridad”

La comunidad de vecinos de Pedro, en la zona del paseo de Canalejas, ya ha celebrado la reunión para abordar el sobrecoste del precio del gas para la calefacción de este invierno. El año pasado el bloque de pisos pagó 20.000 euros más de lo previsto por el suministro. Tras conseguir “un buen contrato” con una compañía que “solo” les ha subido 20 céntimos el precio del kilovatio, ahora estiman que el coste de combustible subirá otros 40.000 euros más, 160.000 anuales para los propietarios de los 111 pisos. Para afrontar este gasto, los vecinos han optado por incrementar en 45 euros la cuota mensual, “no obstante, al finalizar el ejercicio se regularizarán las cuotas a pagar para el próximo ejercicio”. Todo esto sin reducir el horario de calefacción, que se mantendrá entre la una de la tarde y las nueve de la noche.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre los propietarios. Pedro ya paga 150 euros al mes, entre la comunidad del piso, la plaza de garaje y el trastero. “Subir hasta casi los 200 euros al mes es una barbaridad para una familia con ingresos medios, porque a esto hay que añadir el incremento de los costes de la cesta de la compra, del euríbor, del combustible del coche y de la factura de la luz”. Añade sus vecinos se comenta que encima tienen que dar gracias “porque la compañía le ha hecho una oferta subiendo solo 20 céntimos la tarifa”.

Miguel Ángel vive en la misma comunidad. Considera que el incremento de la cuota mensual es “demasiado”. Él paga ahora 130 euros al mes, si le suben 45 euros más supondrá un desembolso considerable. “Uno se plantea hasta la posibilidad de vender el piso e irse de alquiler. Abordar más de 170 euros cada mes de cuota, ¡ni de coña”! También advierte de que en el bloque de pisos vive gente mayor.

“Hay pensiones muy bajas que no sé cómo van a poder abordar este coste cada mes”, añade. Cabe recordar que esta comunidad cambió el sistema de calefacción de gasoil por gas hace algo más de 15 años, un cambio pensando en que avanzaban hacia un combustible más eficiente y económico. En este momento, a falta de una tarifa específica para el gas de las comunidades de vecinos, no está bonificado como el gasoil, que se beneficia de un descuento directo de 20 céntimos y que en este momento no se espera que incremente tanto el precio como el gas, afectado por el conflicto con Rusia y los cortes de suministro. b.h.