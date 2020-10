La Junta de Estudiantes de la Universidad de Salamanca ha puesto en marcha una campaña informativa para llamar al colectivo a que este fin de semana no salga de fiesta, con el objetivo de contribuir a frenar el crecimiento del coronavirus en la ciudad. El mensaje que da pie la campaña, y que ha comenzado a compartirse por Whatsapp esta mañana dice: “Desde la Junta de Estudiantes queremos que este fin de semana seamos responsables todo el estudiantado. Estamos al límite del confinamiento, tanto en la ciudad como en la universidad. Demos todos un ejemplo de responsabilidad. No salgamos de fiesta este fin de semana, podríamos repetir la cuarentena, pero preferimos quedarnos en casa. NO SALGAMOS DE FIESTA. QUEREMOS LA UNIVERSIDAD ABIERTA”.

Está previsto que la campaña tenga continuidad en Twitter e Instagram a través de las cuentas del Consejo de Delegaciones y del Consejo de Asociaciones.

La Junta de Estudiantes es el órgano de coordinación de la representación colectiva (Consejo de Delegaciones) y asociativa (Consejo de Estudiantes) del colectivo estudiantil de la Universidad de Salamanca.