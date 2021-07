La búsqueda de una solución tecnológica para prevenir incendios en la que se involucra la Universidad de Salamanca

Los incendios forestales actuales poco tienen que ver con los de hace unas décadas. Hoy en día son mucho más agresivos y suelen afectar a zonas urbanizadas poniendo con ello en riesgo la vida de las personas. En este contexto, la Universidad de Salamanca participa en el proyecto internacional “DRYADS: A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental Disasters” que, con una financiación de 23 millones de euros, abordará los mayores retos actualmente presentes en el campo de los grandes incendios forestales con el desarrollo de una solución tecnológica que permita acciones para su prevención y actuación en ellos.

La Universidad de Salamanca forma parte del consorcio internacional de investigación, integrado por 47 miembros de 26 países diferentes, a través de sus grupos de investigación TIDOP (Tecnologías de la Información para la Digitalización inteligente de Objetos y Procesos), radicado en la Escuela Politécnica de Ávila y dirigido por el catedrático del Departamento de Ingeniería Cartográfica y del Terreno de la Universidad de Salamanca Diego González Aguilera, y SINUMCC (Grupo de Investigación en Simulación Numérica y Cálculo Científico), ubicado en la Facultad de Ciencias de Salamanca y dirigido por la profesora del Departamento de Matemática Aplicada Mª Isabel Asensio Sevilla.

En palabras de González Aguilera, “nuestro papel en ‘DRYADS’ es mejorar la gestión en materia de prevención de incendios forestales mediante el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones que integran información geoespacial heterogénea, precisa y actualizada a diferentes escalas espaciales y temporales”, explica a Comunicación USAL.

Para ello, los grupos de investigación de la USAL aplicarán técnicas de visión computacional, matemáticas, estadística e inteligencia artificial que les permitirá “avanzar en modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos de los incendios forestales”, subraya.