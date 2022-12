La brillantez de dos alumnos salmantinos con una oportunidad de oro en EEUU

Dos jóvenes salmantinos, estudiantes del colegio Salesianos San José de Pizarrales, han obtenido por sus calificaciones dos becas de la Fundación Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá el próximo curso con todos los gastos pagados y con una familia anfitriona. Sus nombres son Aitor y Miriam y tienen 15 años. Han peleado una de las 400 becas que ofrecía la Fundación a nivel nacional junto a más de 10.600 estudiantes de 4º de la ESO. Sorprende la madurez de estos jóvenes, ya que a pesar de su corta edad tienen sus objetivos muy claros.

“Fue emocionante todo el proceso, ir a los exámenes y conocer gente, chillar de la emoción cuando recibes la noticia de que estás seleccionado y notar a tu familia orgullosa de lo que estas consiguiendo”, así es como se sintió Miriam después de obtener su beca. Aitor, por el contrario, reconoció que el proceso fue un poco estresante pero la alegría inmensa: “Fui con muchos nervios, pero cuando me enteré de que lo había conseguido lloré de emoción, todo era felicidad”, afirmó.

Aún así, piensa que para su familia va a ser difícil la despedida: “Se van a poner un poco tristes porque me voy, pero saben que voy a disfrutar al máximo y que va a ser una gran experiencia para mí”. Ambos habían soñado con la opción de vivir un tiempo en el extranjero y la oportunidad que se les ha presentado ha sido justo lo que buscaban. “El inglés es un idioma que se necesita para todo y en el que siempre he estado interesado, me daba igual irme a trabajar, a estudiar o de turismo, pero quería vivir la experiencia de estar fuera”, reconoció Aitor. Miriam, que ya sabe que su destino es Canadá, hizo hincapié también en todo aquello que les puede regalar la experiencia: “ Vamos a otro país, con otra cultura, con una familia distinta, nos va a ayudar a madurar, a ser más independientes y a crecer como personas”, recalcó.

Para ambos sus calificaciones son muy importantes y la vía para alcanzar sus sueños. Aitor tiene claro que quiere estudiar física y especializarse en astrofísica o física cuántica. Miriam no lo tiene claro aun, aunque deduce que irá por la rama de ciencias, sin embargo, espera que la experiencia le ofrezca alguna pista al respecto.

Ante el miedo a echar de menos algo de España, Miriam se acuerdan de las croquetas de su abuela: “Ya le he dicho a mi abuela que necesito que me enseñe a cocinar sus platos, eso si que creo que lo voy a echar mucho de menos”, aclaró junto a Aitor y ante las carcajadas de sus padres, que miran orgullosos a sus hijos tras acompañarlos fielmente durante todo el proceso. Animan a otros estudiantes a probar suerte: “Que no se estresen, que disfruten del proceso y den lo mejor de ellos”, sugirió Aitor.