La boda solidaria contra el cáncer de Joana y Marco

Este fin de semana Joana Gómez y Marco Antonio Yáñez vivieron un día inolvidable. El de su boda. Una cita marcada en el calendario donde hubo importantes ausencias. En un rinconcito de la celebración un globo de helio recordaba los nombres de aquellas personas que faltaron. El cáncer ha golpeado muy de cerca al entorno de la pareja, por ambas partes. Meses antes de la boda, el cáncer de pulmón ganó la batalla a un amigo y también a un tío de la pareja. Además, otro familiar falleció por cáncer de vejiga. Y entre los invitados se encontraban dos mujeres que han superado y ganado la lucha a la enfermedad.

Las emociones estaban a flor de piel en la celebración nupcial y explotaron cuando los novios y los padrinos dieron a conocer su gesto solidario. No habría regalo material para los invitados. En esta ocasión los padrinos Isidro Gómez y María Rocío García y los novios habían decidido destinar ese importe a las actividades de investigación oncológica del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca.

La novia, bióloga de profesión, también trabajó en este instituto en proyectos contra el cáncer de mama y de colon y es muy consciente de la importancia que tiene apoyar a los investigadores en la lucha contra la enfermedad. “Explicamos a los invitados que para comprar un regalo que se queda olvidado en un cajón, preferíamos destinar ese dinero a la investigación. Que no pasa nada por no dar un regalo físico, aunque sea una tradición, sino que es más práctico y útil hacer esta donación. En realidad es un regalo para todos, porque no sabemos a quién le puede tocar la enfermedad”, explica Joana a este periódico, a pocas horas de volar a Colombia donde disfrutará de la luna de miel. “La idea fue un éxito. Cuando lo explicamos, todos nos emocionamos. Fue muy especial”, recuerda la novia. Un acto solidario que no se quedó ahí, porque la imprenta Sellgraf, que se encargó de elaborar las tarjetas y el cheque donde se explicaba la donación, valoró el gesto y tampoco quiso cobrar a los novios.