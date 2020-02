Desde hace más de cuatro meses los vecinos de las calles aledañas a la avenida de los Cipreses padecen problemas con la presión del agua. Una situación que se ha agravado desde hace dos semanas, según denuncian vecinos de la calle Las Lilas, coincidiendo con el inicio de las obras de renovación de tuberías en la avenida de Los Cipreses.

“Los sábados y domingos, así como entre semana a la hora de comer y por la noche, justo cuando los operarios no están trabajando en la obra, la presión baja muchísimo y no podemos poner lavadoras o nos tenemos que duchar con dificultades bajo un escaso hilo de agua”, se quejan. Los afectados se ven obligados a llamar cada fin de semana a la empresa concesionaria para denunciar esta situación que no se termina de solventar de forma definitiva.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca insisten a este periódico en que “Aqualia debe garantizar la presión hasta la acometida de la calle y luego cada edificio debe tener su grupo de presión para garantizar que llegue a todas las plantas”. Sin embargo, los vecinos afectados aseguran que el pasado fin de semana, tras una nueva queja a la empresa concesionaria y la visita de un técnico que revisó el contador, éste les reconoció que la presión del agua no llega bien al edificio.

La comunidad de vecinos de uno de los portales más afectados de la calle Las Lilas, el número 7, exige una solución al Consistorio por una problemática que se alarga demasiado en el tiempo y que les impide realizar los quehaceres diarios con normalidad por la escasez de agua a determinadas horas y días.