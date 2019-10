La atención de ictus complejos en el Hospital de Salamanca las 24 horas, a falta de un permiso

El Hospital de Salamanca se encuentra a la espera de que la Dirección General de Asistencia Sanitaria dé su aprobación y aporte los recursos necesarios para que la atención de los ictus más complicados —los que requieren de un cateterismo—funcione durante las 24 horas del día, en lugar de las 8 horas que actualmente abarca.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública remitió este lunes una carta a la Consejería de Sanidad en la que se denunciaba que este tipo de técnica -la trombectomía- solo se practica de 8:00 a 15:00 horas “de lunes a viernes, siempre y cuando su personal no se encuentre de vacaciones, días de libre disposición, incapacidad laboral transitoria, o cualquier imprevisto que pueda surgirles”. Critican que fuera de esos supuestos, el paciente debe ser enviado de urgencia a Valladolid “con la pérdida de tiempo que eso supone”.

Desde el Complejo Asistencial de Salamanca han aclarado que, en contra de algunos mensajes confusos, “la Unidad del Ictus tiene servicio las 24 horas del día, los 365 días del año” y enfatizan que no solo no se ha recortado ningún servicio, sino que se ha ampliado: “Hasta ahora, las trombectomías se derivaban a Valladolid, pero ahora está en fase de desarrollo de un procedimiento consensuado por el equipo multidisciplinar de la Unidad de Ictus para su desarrollo aquí. Se está en monitorización de casos en horario de 08:00 a 15:00 horas. Al igual que en valoración de la dotación de los recursos materiales y humanos para cubrir las 24 horas en el menor tiempo posible”, por lo que recalcan: “En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca no se ha perdido tiempo de tratamiento del ictus, sino que se ha ganado un tratamiento nuevo en ese horario”.