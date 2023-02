La astronauta Sara García: “Muchas niñas no se animan por miedo, falta de seguridad o estereotipos”

La astronauta Sara García ha animado a fomentar “la curiosidad y el interés” por las ramas del conocimiento STEM, que son las aparejadas al campo de la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas, para que den el paso de matricularse en sus titulaciones si así lo desean.

Así lo ha señalado en un encuentro con los medios de comunicación, previamente a su participación en las IX Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, que se celebran durante dos días en la Hospedería Fonseca de Salamanca, jueves y viernes.

Sobre esta reunión, organizada por las cuatro universidades públicas de la Comunidad Autónoma, la investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y recientemente seleccionada como miembro de la Reserva de Astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA), ha destacado eventos como el de Salamanca por ser “de una importancia crucial” para visibilizar el talento femenino, que es “masivo”.

“El problema es que no se le visibiliza. Entonces, eventos como este tipo de jornadas, donde las investigadoras podemos compartir nuestra investigación con todo el público en general, son realmente importantes para poner en valor todo lo que somos capaces de hacer y el talento que tenemos en la Comunidad”, ha dicho.

“Yo desde niña sabía que me gustaba esto, la ciencia, la tecnología, y nunca me puse límites como para poder enfrentarme a ello, pero es verdad que muchas niñas, no sé si es por miedo, por falta de seguridad, por falta de referentes, por creerse quizá menos capaces, ciertos estereotipos, como que no se animan. Y para nada hay carreras de hombres y de mujeres”, ha apuntado en referencia a la mejor presencia femenina en titulaciones STEM.