Ante los mensajes confusos y contradictorios de la Junta de Castilla y León en los últimos días sobre el levantamiento de las medidas restrictivas a partir del próximo lunes 8 de marzo, la Confederación Empresarios de Salamanca (CES) reclama una desescalada provincial, puesto que “la economía de cada provincia no puede estar condicionada a lo que ocurre a nivel sanitario en el resto de la Comunidad, dado que estamos ante grandes diferencias en las tasas de contagio y de ocupación de ucis”.

Por otro lado, la patronal salmantina de empresarios rechaza de forma tajante “la actitud y las decisiones desacertadas” de la Administración regional, “que se empeña repetidamente en no anunciar con la suficiente antelación los nuevos criterios y baremos que contempla, así como las previsiones que maneja, de cara a la reapertura de los sectores que aún permanecen cerrados o tienen muy limitada su actividad”.

El presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, critica “que así los empresarios y autónomos no pueden trabajar. No pueden hacer ningún tipo de planificación porque no saben a qué atenerse en cada momento. Tenemos muy cerca la Semana Santa y ni siquiera tenemos ya criterios comunes y claros. Estamos indignados y con toda la razón”.

La organización intersectorial empresarial insiste en que cada semana de restricciones tendrá tal impacto económico que “ahora más que nunca es necesario y obligatorio adoptar medidas contundentes y coordinadas para apoyar a un tejido empresarial que presenta grandes debilidades a consecuencia de esta pandemia. Estamos siendo testigos de una brusca recesión económica, hay que frenar esta sangría empresarial y los políticos no están sabiendo estar a la altura de las circunstancias. Tanto es así que les hemos pedido ayudas directas que compensen a los negocios que se han visto forzados a cerrar o a limitar su actividad, y su respuesta ha sido cuanto menos desproporcionada a las necesidades reales”.