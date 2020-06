La asociación de autismo podría desaparecer por el sobrecoste de 60.000 € por el COVID

Este gasto extraordinario calculado hasta final de año se debe al incremento de los servicios de limpieza y desinfección, a partir de ahora diarias o de dos veces al día, en su centro de día y en el colegio de educación especial; sumado a la compra de material de protección y al incremento de las contrataciones de profesionales al reducirse el ratio de trabajadores con usuarios o alumnos en las aulas. Así lo advierte, Carmen Calvo, presidenta de Ariadna, que alerta del complicado futuro de la asociación, que no recibe subvenciones al están paradas por la pandemia y que tampoco puede ingresar fondos al no poder convocar ninguna actividad solidaria en la ciudad como en años anteriores. “Existe el riesgo de desaparecer porque es imposible abrir con las máximas garantías si las instituciones no abren un fondo para repartir entre las asociaciones para poder cubrir los gastos extras derivados de la COVID”, advierte Calvo.