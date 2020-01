Reino Unido ha sido el primer país en dar el paso ante un problema de salud pública en aumento. A partir del 14 de abril, en este país estará prohibido utilizar tarjetas de crédito en apuestas y juegos de azar, tanto por internet como en establecimientos físicos, con el fin de luchar contra la ludopatía y prevenir la espiral de deudas de la que no pueden salir los adictos al juego.

Numerosas entidades como la Federación de Consumidores Facua o la Asociación de Usuarios Financieros ya han alzado la voz en España para solicitar al nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, que siga el ejemplo de Reino Unido y prohiba apostar y jugar con tarjetas de crédito. Una reclamación a la que se suma la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asaljar). “Apoyamos todas las medidas que vayan dirigidas a poner límite a este descontrol absoluto que hay. Y también que se retiren los cajeros automáticos ubicados dentro de los locales de apuestas. La adicción al juego se basa en el estímulo-respuesta inmediato, por ello si sales a la calle a sacar dinero puede haber tiempo de recapacitar”, valora Luisa Ventola, directora técnica y psicóloga de Asaljar.

Desde Asaljar también se ve positivo el acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos para impulsar la unificación de criterios entre las comunidades autónomas en cuanto a la limitación del horario a las casas de apuestas, impidiendo que los locales puedan abrir antes de las diez de la noche o instalarse cerca de los centros escolares. “Espero y deseo que se lleve a término. Estoy segura de que va a ser así porque la voz en la calle así lo está pidiendo. El juego produce el mismo daño que el alcohol y el tabaco a todos los niveles, salvo que no necesita desintoxicación”, añade Luisa Ventola, que confirma el aumento de personas, cada vez más jóvenes, que acuden a las terapias semanales en Asaljar, así como la efectividad de la asistencia continuada para evitar recaídas. “Lo peor es ver que aquellos que se acercan a la asociación, no le dan importancia y no permanecen; y dos años después vuelven con un deterioro personal mayor y también familiar”, agrega.

“Impedir abrir las casas de apuestas, juegos y bingos hasta las diez de la noche es estupendo porque se presupone que es más difícil que la gente joven tenga acceso a jugar. El problema es cómo poner coto al juego y apuestas online que están 24 horas abiertos, los 364 días de la semana, y al alcance de cualquier menor que tenga un móvil con internet. Es como tener la droga en la puerta del colegio”, añade la psicóloga de Asaljar, que alerta de los efectos de la adicción al juego y a las apuestas en los adolescentes y jóvenes cuando su personalidad está en desarrollo, por lo que necesitan más protección.

En este sentido, pese a que en los últimos meses cada vez son más las voces que se alzan contra el sector del juego, la directora técnica de la asociación reconoce que “ni las familias ni la sociedad están preparados para entender el problema al que se están enfrentando”. “A diferencia del alcohol o las drogas, los cambios en los chicos por la adicción al juego no se detectan y se achacan a la edad. Cuando se quieren dar cuenta, están muy enganchados”, advierte la psicóloga de Asaljar, entidad que realiza charlas preventivas y de sensibilización en colegios e institutos.