Nadie habíamos afrontado nunca una vacunación masiva”. Marina Cordón es una de las veteranas del ámbito de la enfermería en Salamanca. Trabaja en el centro de salud de Sancti Spíritus pero acude todas las semanas al punto de vacunación del Multiusos tanto a nivel profesional como a nivel altruista ayudando sobre todo a las personas con edades más avanzadas con dificultades. “En el Multiusos podemos poner cada una entre 125 y 150 vacunas diarias”, detalla sobre la capacidad de adaptación que ha tenido este colectivo que tiene 20 líneas de vacunación para administrar esperanza a raudales.

En el final del pasado año tuvieron el primer ensayo. “En la campaña de la gripe hemos vacunado como nunca del orden de 100 personas por día en nuestro centro de salud. Nos sirvió de ensayo para lo que nos venía unos pocos meses después”, detalla. Sin embargo, las diferencias entre ambas vacunas hace que el proceso sea mucho más complicado. “Las vacunas de la gripe ya vienen preparadas y no tardas nada. En estas tienes que reconstituir la vacuna y cargar cada vial con las dosis suficientes. Tienes que ser estrictamente meticulosa para que no se pierda ni una sola”, subraya sobre la especificidades de la vacuna de la covid. En este aspecto, también indica que el colectivo de enfermeras tiene que conocer las fichas técnicas de las cuatro vacunas que se están administrando en la actualidad. “Cada una tiene una forma de reconstitución y un tiempo específico para saber cómo es la preparación y cuánto deben de estar diluidas. No tiene nada que ver ni con la vacunación de la gripe, ni nada que hubiéramos hecho hasta ahora de esta magnitud”.