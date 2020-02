La apuesta del Hospital de Salamanca para reducir su gasto en medicamentos

El Hospital de Salamanca aumentará a lo largo de 2020 el porcentaje de medicamentos biosimilares que indica a sus pacientes.

Los biosimilares son fármacos “en esencia iguales” a los que ya existían para determinadas enfermedades, pero que salen al mercado cuando ya ha terminado la patente y lo hace a un menor precio porque ya no necesita repetir todo el proceso de estudios clínicos para demostrar su eficacia, como sí sucedió con el producto ‘original’.

La Consejería de Sanidad marcó para los años 2018 y 2019 una línea estratégica de contención del gasto farmacéutico y entre los pasos a seguir se recomienda la penetración de once medicamentos biosimilares. “Son fármacos de alto impacto para enfermedades determinadas, sobre todo de especialidades como Digestivo, Reumatología y Oncología”, apuntan fuentes hospitalarias.

El Hospital de Salamanca ha cumplidos los objetivos marcados para casi todos esos fármacos. En algunos casos de forma sobresaliente —con una implantación del 97%— y en otros “con margen de mejora”.

La Consejería todavía no ha comunicado los objetivos para 2020, pero se espera que se añadan nuevos fármacos biosimilares y que se solicite incrementar el grado implantación de los que ya se están usando.

El director médico del Hospital de Salamanca, Pedro Gómez de Quero, recalca que es clave “concienciar a los pacientes de que un medicamento biosimilar no es lo mismo que un genérico” y entiende que la falta de tiempo es el principal escollo para hacer el switch: cambiar el tratamiento de un paciente para pasar de un fármaco biológico al nuevo biosimilar.

“La penetración de biosimilares en hospitales no está siendo todo lo deseable porque, en ocasiones, los médicos en consulta no tienen tiempo suficiente para explicar al paciente lo que es un fármaco convencional y lo que es un fármaco biosimilar. Los pacientes no están bien informados y al final no se utilizan pese a que la eficacia es la misma”, comenta Gómez de Quero, que añade: “Se ha comprobado que utilizando fármacos biosimilares en idénticas dosis, los niveles que se alcanzan en sangre del principio activo son los mismos. Eso está muy estudiado”.

En algunos de estos medicamentos que Sacyl está introduciendo en sus hospitales se puede alcanzar un ahorro de hasta el 50%. En otros, el cambio, el ahorro ronda el 20% o el 30% “pero cuando se habla de medicamentos que valen 4.000 euros, el ahorro a nivel nacional es considerable”, destacan los especialistas.

“Algunos de los medicamentos que utilizamos tienen un precio de 600 euros, mientras que el biosimilar cuesta 300 euros”, confirman desde el Hospital.

La Agencia Europea del Medicamento puntualiza de forma tajante que los biosimilares “no son copias de bajo coste de medicamentos de referencia”, puesto que se han fabricado “siguiendo unos requisitos de calidad estrictos”, pero se benefician de que “la seguridad y la eficacia del medicamento de referencia es de sobra conocida, y dado que la actividad biológica del fármaco es igual, no es necesario repetir todos los estudios clínicos”.