Por lo que dice, el medioambiente es algo que os preocupa.

Hay que dejar un buen futuro para las siguientes generaciones, no consiste en dejarlo como lo hemos encontrado, sino en mejorarlo. De hecho, este siempre ha sido el espíritu de MAES en todos los sentidos. Procedo de familia apícola y emprendedora. Y no hay que olvidar la gran labor que hacen las abejas, no solo para nosotros como medio de vida directo, sino para la humanidad. Como decía Einstein si las abejas desaparecen, al hombre solo le quedarían cuatro años de vida; así que, debemos aportar nuestro granito de arena con las abejas y con toda la biodiversidad, no se trata de que sostenibilidad sea una palabra sin más, se trata de que sea una forma de vida y de trabajo.

Hablando de trabajo y abejas, ¿qué tal está el consumo de miel este año?

Se podría decir que el consumidor sigue valorando la importancia de agregar miel a su dieta. Aporta beneficios naturales muy saludables y cada vez hay más personas concienciadas de ello. Sí es cierto que se nota que a nivel mundial la hostelería se va ha visto muy afectada, pero a su vez se ha consumido más miel en los hogares. Aunque son tiempos de mucha incertidumbre, en los que la pandemia está afectando muy negativamente y dificulta mucho el trabajo, en nuestro caso no paramos de buscar soluciones para conseguir que nuestra miel llegue a todo el mundo. Mantenemos nuestra presencia en 35 países, los clientes están muy satisfechos con nosotros y estamos entre los 10 mayores envasadores de miel de Europa, el binomio tradición e innovación está funcionando.

