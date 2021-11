La aprendiz salmantina de los Nobel de Química

Los investigadores Benjamin List y David W.C. MacMillan han ganado el Nobel de Química 2021 por el desarrollo de la organocatálisis asimétrica, una ingeniosa manera de construir moléculas, según la Real Academia de Ciencias Sueca. Pilar García García, investigadora de la Universidad de Salamanca, trabajó con ellos en su etapa posdoctoral y ahora desarrolla en el Estudio proyectos en línea con los avances que aprendió de estos prestigiosos científicos.

“Al finalizar la tesis doctoral en la Universidad de Salamanca me planteé hacer una estancia y el profesor David Díez (actual vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado) me comentó el tema de la organocatálisis, así que contacté con uno de los mejores, David McMillan y me aceptó en su grupo para realizar investigación en ese campo”, recuerda Pilar García.

Estuvo un año en la Universidad de Princeton (Estados Unidos) como posdoctoral. “Fue una experiencia excepcional y muy enriquecedora. A nivel profesional aprendí muchas cosas, nuevas técnicas y manejo de distintos equipos, y a nivel personal fue muy gratificante, me permitió conocer personas de distintas culturas y todos eran muy entusiastas”, añade la profesora.