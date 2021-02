La apasionante vida del hombre que rastreó Salamanca a lomos de su burro

El padre Morán también recogía leyendas, curaciones y supersticiones en la provincia salmantina, así como muchísimos otros datos de la etnografía. Contaba, por ejemplo, que según la tradición, la roca del Teso de San Cristóbal llamada Peña del Pendón (Villarino de los Aires), decidía la culpa o la inocencia de los acusados: si el acusado lograba mover la piedra es que era inocente, pero si no la podía mover, sería inculpado.

Destinado en el año 1912 como profesor del Colegio Agustino de Salamanca, desarrolló un trabajo incansable. El estilo literario de Morán suele ser muy característico, como escribió Enrique Gonzalbes en la Revista de Estudios editada por la Diputación de Salamanca. “Carente en buena parte de modelos más profesionales para la arqueología, sus descripciones son impresionistas y están repletas de pintoresquismo; de hecho suelen ser pura literatura, por lo general decepcionantes para el arqueólogo que busca datos bien fundamentados y significativos. La exploración arqueológica de muchas tierras de Salamanca, y de otros lugares de España, en aquella época solo podía realizarse a lomos de burro, en unos viajes interminables y bastante penosos. Pese a todo, después incorporó la bicicleta (confesó haber hecho en alguna ocasión un centenar diario de kilómetros), la moto, y finalmente también realizó los viajes en autobús. Adopta en no pocas ocasiones la forma de un relato de aventuras”, anotó el especialista.

En su escrito “Por tierras de Salamanca”, el religioso explicó su querencia por la arqueología: “En la Orden de San Agustín, a la que me glorio de pertenecer, todos los individuos, después de cumplir su cargo, su profesión, sus deberes, todos se dedican a un estudio particular al que se sienten más o menos inclinados..... me metí por la estrecha senda de la Prehistoria, ciencia joven, sugestiva y llena de encantos para quien la entienda y sepa guardarle las consideraciones que merece”.

En julio de 1932, bajo el Gobierno de Azaña, el padre Morán es nombrado Delegado-Director para las excavaciones en las vías romanas de la provincia de Salamanca, y en 1933 el mismo Gobierno le comisiona para la excavación de dólmenes en la provincia salmantina, mientras en 1935 se amplía su misión a la provincia de Zamora. Ese mismo año de 1935 fue nombrado Correspondiente del Museo del Pueblo Español, que se estaba formando precisamente en esos momentos, al que donará muchos objetos recogidos en la provincia.

Después de la guerra civil española, en 1940, cuando César Morán era poco sospechoso de no ser adicto al Régimen fue nombrado Comisario de Excavaciones en Salamanca y Zamora. Pero se cerró el Colegio Agustino de Salamanca, por lo que Morán Bardón, a sus 58 años, se vio obligado a abandonar Salamanca y se trasladó a Madrid.

A partir de entonces, el agustino leonés jugaría su papel en la arqueología de Marruecos, donde sería uno de sus precursores. A lo largo de su vida, el religioso fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico del Instituto de Coímbra, correspondiente de la Academia de Ciencias de Lisboa, correspondiente del Museo del Pueblo Español y académico del Centro Científico de Río de Janeiro, entre otras designaciones.