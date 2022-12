La amenaza de sanciones por parte de Renfe ya libera trenes

En el caso de los pasajeros salmantinos en dirección a Madrid que hace ocho días aparecían todos como completos, se han liberado plazas para un tren rápido que sale en la mañana de hoy, así como en los trenes rápidos del jueves y el viernes. No obstante, esas últimas plazas solo permanecieron disponibles durante la mañana de ayer ya que rápidamente fueron ocupadas por otros pasajeros. También se han liberado ‘trenes lentos’, salvo en el último fin de semana del puente que permanecen completos. Para el lunes también vuelve a haber disponibilidad.

Muchos de los pasajeros optaron ayer por precaución por liberar aquellas plazas que no iban a utilizar y no dejar las temidas ‘reservas fantasma’ . Los principales usuarios en cancelar han sido los procedentes de la capital de España . Así, se han habilitado plazas en cuatro trenes rápidos, que hasta el lunes aparecían en la web de Renfe como ‘completos’. En concreto, los turistas podrán venir tanto hoy como el viernes en el tren rápido cuando hasta hace unos días parecía imposible. Sobre todo, el viernes llama la atención que se haya abierto la posibilidad de reservar asientos tanto en el Alvia de las 08:50 horas como en el último del día.

La nueva política de sanciones a aquellos que abusen del abono gratuito ya ha provocado su efecto disuasorio . Al menos si se tiene en cuenta que a mediados de la pasada semana resultaba imposible sacar un billete para ir o volver a Madrid en tren, ya fuera en Media Distancia o en tren rápido. A pesar de que las sanciones no se aplicarán de manera inmediata ya que el BOE recoge siete días de información previa a los viajeros, las primeras noticias ya han provocado la eliminación de actos incívicos.

Tras detectarse irregularidades, el Ministerio de Transportes ha modificado la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de Media Distancia, restringiendo la formalización de viajes y la adquisición de abonos. En concreto, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.