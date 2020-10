Con el inicio del curso, la catedrática de Lengua Española, Nieves Sánchez González de Herrero, se ha puesto al frente del Centro Internacional del Español en sustitución de Jesús Fernández, nombrado consejero de Educación en la embajada de España en Estados Unidos. Las circunstancias son complicadas, pero Nieves Sánchez está dispuesta a trabajar por sacar adelante el proyecto estrella del Octavo Centenario de la Universidad. –Ha asumido la dirección del Centro Internacional del Español en un momento muy complicado ¿por qué ha aceptado el reto? –No es un momento adecuado para ningún proyecto académico, pero un poco lo acepto como desafío y por responsabilidad institucional. En el momento en el que el rector me lo ofreció pensé que algo se podría hacer, lo asumí con entusiasmo y responsabilidad para hacer todo lo posible en estos momentos por tirar adelante del centro. Estas cuestiones nunca hay que pensarlas porque si lo haces la respuesta es muy clara. Le di media vuelta, nada más. –¿Cuenta con experiencia anterior en puestos similares? –Sí, hace años fui directora de Cursos Extraordinarios durante cuatro años y he sido vicedecana de la Facultad de Filología, así que conozco la gestión, que a veces lleva mucho trabajo administrativo, pero en este caso creo que no va a ser así en buena medida y eso también me pareció positivo a la hora de aceptar el puesto. –No es un centro de enseñanza de español a extranjeros, pero ¿lo que está sucediendo afecta también al CIE? –Claro porque la situación afecta a todo. Para empezar, un congreso internacional importante que estaba programado para la temporada pasada se va a celebrar el próximo mes, pero en línea y hay que reducir las expectativas, aunque hay que hacerlo pese a estar muy limitados. –El Congreso del Español será una de sus primera actividades. –La organización, que siempre ha ido a medias entre la Junta y el CIE, estaba hecha y esperamos que sea un éxito. En un congreso es importantísima la relación entre la gente, pero ahora no es posible. La idea de organizarlo en línea era la mejor opción.

“Queremos hacer una difusión de la norma de la lengua española entre la comunidad universitaria. Hay pautas que, de manera general, no se cumplen”

–El auge del español no puede desaparecer. –No puede desaparecer y no desaparecerá, hay que irse adaptando a las circunstancias. En este momento estamos promoviendo un proyecto heredado —yo no he puesto en marcha todavía nada— para la creación de una red virtual de investigadores del español, para poner en contacto a investigadores de todo el mundo en todas las áreas del español, incluye lingüística, estudios culturales, también la enseñanza de español a extranjeros, pero hablamos de una red virtual con intercambio entre investigadores que en estos momentos es la manera más práctica de que el intercambio resulte positivo. –¿Cuáles son sus propósitos? –Para empezar continuar con los proyectos que había planteados. La salida de Jesús Fernández fue muy inmediata y lo que había hay que continuarlo y, teniendo en cuenta la situación, vamos a ver qué más se puede hacer. Hay firmado un acuerdo importante con la Real Academia de la Lengua que implica la participación de la Universidad de Salamanca en el proyecto del Diccionario Histórico. Ya la Universidad a través del CIE y de la Cátedra de Altos Estudios ha dicho que sí, que vamos a colaborar y estamos esperando para ver cuáles son exactamente las condiciones. Hay también en marcha con la Academia un proyecto de elaboración de gramáticas para la enseñanza Secundaria; otro proyecto bonito es el del español de las máquinas, el análisis del uso del español en las interfaces más habituales para ver cuál es su repercusión en los distintos registros de la lengua; y vamos a desarrollar, espero que en breve, un proyecto para difundir la norma del español en la comunidad universitaria como primer paso, luego ya veremos si eso puede ir más adelante, pero queremos llevar a cabo una difusión de la norma en la comunidad universitaria que nos parece, en este momento, necesaria. –¿Se ha perdido el conocimiento de la norma? –Bueno, la variación en inherente a la lengua y en esa variación actual puede estar algún cambio del futuro, pero de momento la norma marca unas pautas y esas pautas, de manera muy general, en algunos aspectos no se cumplen, y el dominio de la lengua es una de nuestras primeras cartas de presentación, entonces nos interesa en la Universidad, a todos los niveles, que haya un uso normativo.

“Antes vivíamos más encerrados en nuestras parcelas, ahora la gente de la Universidad tiene conciencia de que es necesario difundir el trabajo”

–¿Hasta qué punto influye el uso de los móviles, el lenguaje de las redes sociales y otros? –Los hablantes son conscientes de los distintos registros que están hablando y nadie escribe un mensaje oficial con el mismo registro que utiliza en un mensaje privado, esa distinción la hacemos todos, pero vamos a ver si mantenemos la norma en ese mensaje oficial. En el privado, que cada cual escriba como quiera. –Para todos esos proyectos hace falta colaboración y financiación ¿cómo se puede obtener? –Iremos viendo a partir del presupuesto del próximo año y de cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. –¿Pueden ser patrocinios? –Claro, habrá que buscarlos, el problema es que la situación económica nos afecta en todos los niveles. Por intentarlo no va a quedar, pero en función de lo que haya habrá que ir viendo. En cuanto a la colaboración, soy optimista por naturaleza y cuento con la colaboración de todas las personas de mi departamento, desde luego, y de la institución. –Es un proyecto de Universidad pero muy vinculado a la Facultad de Filología ¿no? –Sin duda. Y los departamentos, todos, pero Lengua y Literatura en especial, se han sentido siempre muy vinculados en estas tareas. –¿La colaboración con la Cátedra de Altos Estudios del Español es fluida? –Estamos juntos, la Cátedra está integrada dentro del Centro y la relación con Julio Borrego siempre ha sido extraordinaria, estamos de acuerdo en lo que hay que hacer y vamos a seguir colaborando sin ninguna duda. –El profesor Julio Borrego y usted son catedráticos de Lengua Española. –Sí, es lógico porque es un Centro del Español.

“Organizar el Congreso Internacional del Español en Castilla y León en línea es la mejor opción posible y esperamos que sea un éxito”