Muy tranquila ha amanecido la Facultad de Derecho. Este jueves se celebra San Raimundo de Peñafort, pero no ha sido hasta las once de la mañana cuando ha comenzado el jaleo, aunque los estudiantes se hicieron mal remolones y han llegado a cuenta gotas a la plaza de Bolonia. Eso si, fue llegar la charanga y subir a ver al decano y todos se unieron después por las aulas y finalmente a por el patrón para, cómo manda la tradición, hacer una visita a Medicina, no sin antes parar en Economía y Empresa. “El que vale, vale y el que no a ADE”, corearon.

Pese al despliegue policial y la seguridad, algunos consiguieron en principio pasar sus botellas de Coca Cola, sangría y cerveza bajo la “dirección general del trago” que les dirigió a Medicina para dedicarles unas cariñosas palabras: “Medicuchos, nos vemos en tribunales”. Peor lo tuvieron para mantener sus botellas de bebidas alcohólicas cuando salieron del Campus Miguel de Unamuno. Un primer control de la Policía Local junto a unos contenedores, obligó a los estudiantes a deshacerse de ellas. Junto a la plaza de Monterrey se estableció otro filtro con el objetivo de que ningún estudiante entrara al centro de la ciudad con alcohol.