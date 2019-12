La alarmante cifra de personas que acuden a terapia en Salamanca por culpa de las apuestas

Por la Asociación Salmantina de Jugadores de Azar Rehabilitados (Asaljar), ubicada en la plaza de San Vicente, pasan semanalmente por las terapias con las psicólogas cerca de 200 personas de más de 18 años de edad, divididas en varios grupos y acompañadas por familiares, procedentes de Salamanca capital, de municipios de la provincia y de las provincias de Zamora y Ávila. En este año 2019 han registrado un fuerte incremento de personas nuevas que alcanza el 10% del total. Los recién llegados son en su mayoría jóvenes adictos a las apuestas presenciales y ‘online’ y a la ruleta. “Las casas de apuestas a pie de calle están captando a muchos jóvenes. Son su población diana porque es la que más tiempo les va a durar”, explica Luisa Ventola, directora técnica y psicóloga de Asaljar, que confirma que a los jóvenes “les cuesta mucho interiorizar que tienen un problema cuando todos a su alrededor juegan”. “Si los padres responden y tienen conciencia del problema, los chicos también. Al principio acuden por imperativo, pero cuando ven que hay cambios dejan de jugar. Eso les genera una madurez por encima de los chicos de su edad”, confirma Ventola. En la sociedad actual, el juego y las apuestas se siguen viendo como una cuestión lúdica y no como una adicción y es necesario que las campañas de prevención lleguen a los padres, señalan en Asaljar, que realiza sensibilización en colegios y recibe más apoyo del Ayuntamiento. “Cuando tu hijo viene bebido o drogado lo detectas, pero la adicción al juego no se nota. Va habiendo una alteración y un cambio a peor según pasa el tiempo. Se tarda mucho en identificar el problema y cuando se detecta, ya está ahí asentado”, avisa Ventola.

En Asaljar se muestran orgullosos del bajo nivel de recaídas (entre el 3% y 5%) de todos los que asisten regularmente y permanecen en terapia. Por contra, constatan “mucha gente que va a la acogida o a una o dos sesiones y no vuelve”. En el perfil de ludópatas, el sexo predominante es el masculino con sólo un 3% de mujeres. “No es la realidad. No acuden por lo mal vistas que están y porque no tienen tanto apoyo por parte de sus parejas”, explica la psicóloga.