La advertencia de un transportista salmantino: “Si seguimos así, se producirán despidos seguro”

Carlos es un transportista autónomo de Salamanca, con algunos trabajadores a su cargo. Considera que el acuerdo que firmó el Comité Nacional del Transporte por Carretera el viernes no soluciona sus problemas, ya que rebajar 20 céntimos el gasoil no impide que alcance cotas insostenibles para el colectivo. Por eso hubiera preferido que se hubiera puesto un tope al precio.

“Nosotros firmamos los contratos con los clientes tres o cuatro meses antes, ¿cómo podemos saber a cuánto estará el combustible en junio para no perder dinero con los portes?”, se pregunta. “No sabemos a cuánto estará, es imposible saberlo”. Explica que los pequeños transportistas como él, que no venden viajes ni actúan como grandes agencias, no pueden repercutir semanalmente los costes de la actividad a los clientes, “las fábricas lo entienden así”, matiza.

“Esto es un negocio con muchos costes fijos, entre los que se encuentra la amortización del camión, las ruedas, el mantenimiento y el personal. Si esto sigue así se generarán despidos porque no podemos continuar de esta forma”, advierte. Carlos es uno de los salmantinos que harto de la situación decidió iniciar los paros convocados por la Plataforma antes incluso de que la asociación Astasa se adhiriera a ellos.

“Empezamos con el paro el 75% de los socios de la agrupación”, explica. Este lunes Astasa decidió continuar adherida al paro y a las medidas de protesta que convoque la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, aunque la mayoría de trabajadores han vuelto ‘al tajo’.