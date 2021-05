La actriz Marta Valverde llega el fin de semana al CAEM: “Me encantan los personajes de villana”

Marta Valverde se subirá al escenario del CAEM con otros 14 artistas como Cristina Padilla, una niña de 12 años que interpretará a la protagonista de “Annie. El Musical”, el sábado y el domingo en Salamanca. Annie es una pequeña huérfana que vive en el orfanato que dirige la malvada Miss Hannigan, una cruel institutriz. Annie sueña con que algún día sus padres vengan a recogerla. Sin esperarlo, Annie es seleccionada para pasar las vacaciones navideñas con el multimillonario Oliver Warbucks, para dar a la prensa una imagen amable de él. Annie consigue llegar al corazón de Warbucks y tras miles de aventuras se convierte en su hija.

Marta Valverde es Miss Hannigan, la malvada institutriz. “Me encantan los personajes de villana. Durante la mayoría de mi vida he hecho de buena y simpática. Y ahora que me están surgiendo algunos personajes de villana (pero de villana tierna porque en el fondo esta es un poco patética), son muy agradecidos”, apunta la actriz a LA GACETA. “Estoy”, añade, “feliz en este espectáculo. La primera vez que vi “Annie. El Musical” tenía 19 años. Estaba haciendo “My Fair Lady” y me iba todos los días de descanso a verlo. La ilusión de mi vida era hacer, cuando fuera mayor, de señorita Hannigan. Y se me ha cumplido un sueño”.

Para la actriz vallisoletana la clave del éxito de “Annie. El Musical”, que ha venido triunfando desde los años 70, reside en que es un engranaje perfecto. “La música”, subraya “es preciosa, la historia muy conmovedora, hay momentos muy divertidos y es una lección de vida. Todos esos ingredientes, con voces en riguroso directo, emocionan muchísimo. El público ahora quiere divertirse, pasárselo bien, salir del espectáculo con ganas de cantar y bailar, ponerse en pie al final y cantar con nosotros dando palmas. Eso es muy gratificante”.

“Annie es un musical”, recuerda Marta Valverde, “para todos los públicos, que pueden compartir las familias al completo: abuelos, padres, nietos. Todos van a disfrutar. Es un clásico y sus canciones forman parte de la banda sonora de todas las generaciones. No pasa nunca de moda. Y ahora necesitamos una bocanada de aire fresco, entusiasmo, una ilusión de que las cosas van a ir a mejor y de que el sol brillará mañana. Annie, la protagonista, transmite esa bocanada de aire fresco”.

Marta Valverde, que se crió entre bambalinas, debutó con solo 14 años en el musical “El diluvio que viene”, espectáculo en el que su padre Lorenzo Valverde permaneció nueve años cuando se hacían 12 funciones de martes a domingo. Ella empezó con sustituciones en el coro y el ballet. Luego fue haciendo todos los papeles femeninos, “menos el de la paloma”, bromea, “porque si supiera volar, también lo habría hecho”. Ahora, con 58 años, es una atleta del teatro. “Cuando eres joven aguantas lo que te echan, pero los musicales son el espectáculo de teatro más exigente que hay. Hay que tener una forma física adecuada para cantar y bailar a la vez, correr escaleras arriba y abajo para los cambios de vestuario... Y hay que dormir un mínimo de 8 o 9 horas para descansar la voz”, cuenta la actriz. Premio Nacional de Teatro 2009 por su papel de Tanya en “el musical Mamma Mia!”, Marta Valverde dice, con el corazón en la mano, que el aplauso del público y el reconocimiento a una trayectoria son el verdadero galardón. Siempre ha respetado a los actores más veteranos que ella. Su padre Lorenzo Valverde falleció hace tres meses y la actriz no quiso fallar al día siguiente en el escenario con el estreno de “La magia de Broadway” en Madrid. “Mi padre también actuó en “El diluvio que viene” cuando falleció su madre. Y yo seguí su ejemplo. Hice todos los números ese día y sentí que tenía una luz conmigo que me acompañaba”, recuerda emocionada.