Árbol partido por la mitad en la plaza de Trujillo. MANUEL GALLEGO
Justicia vegetal

Este árbol de la plaza de Trujillo (o la sombra de lo que era) va necesitando un recambio

Martes, 2 de septiembre 2025, 05:30

En la Edad Media era común que los gobernantes y nobles dejasen las cabezas de sus enemigos clavadas en una estaca durante días como señal de advertencia.

En el presente, la historia se repite en la plaza de Trujillo: todos los árboles temen que corra la savia y terminen como este compañero, cortado a la mitad por 'Vlad el Talador' y sin reemplazo posterior.

