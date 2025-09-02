Justicia vegetal

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 05:30 Comenta Compartir

En la Edad Media era común que los gobernantes y nobles dejasen las cabezas de sus enemigos clavadas en una estaca durante días como señal de advertencia.

En el presente, la historia se repite en la plaza de Trujillo: todos los árboles temen que corra la savia y terminen como este compañero, cortado a la mitad por 'Vlad el Talador' y sin reemplazo posterior.

