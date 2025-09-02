FOTODENUNCIA
Justicia vegetal
Este árbol de la plaza de Trujillo (o la sombra de lo que era) va necesitando un recambio
La Gaceta
Salamanca
Martes, 2 de septiembre 2025, 05:30
En la Edad Media era común que los gobernantes y nobles dejasen las cabezas de sus enemigos clavadas en una estaca durante días como señal de advertencia.
En el presente, la historia se repite en la plaza de Trujillo: todos los árboles temen que corra la savia y terminen como este compañero, cortado a la mitad por 'Vlad el Talador' y sin reemplazo posterior.
