Repunta la venta de los test rápidos que distinguen entre gripe A, gripe B, covid y VRS Sanidad no obliga, pero sugiere extremar la precaución en personas vulnerables y, sobre todo, en espacios cerrados

Javier Hernández Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha lanzado una recomendación para que, tanto cuidadores como personas vulnerables, empiecen a utilizar la mascarilla hasta que la epidemia de gripe remita.

Aragón ha sido la primera comunidad en tomar medidas preventivas frente a la gripe. Lo hizo el martes, anunciando el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León nunca ha sido partidaria de las imposiciones -salvo cuando lo impuso el Ministerio de Sanidad-, pero sí de emitir recomendaciones. Las que ha lanzado este jueves son extensas. La Junta recuerda a la población que, ante el aumento de infecciones respiratorias, conviene seguir las pautas de vacunación, usar mascarilla si hay síntomas, extremar precauciones en mayores y colectivos vulnerables, ventilar bien los espacios cerrados y reforzar las medidas de higiene y etiqueta respiratoria. En residencias se pide fortalecer los protocolos internos de prevención, mientras que a los profesionales sanitarios se les recomienda utilizar mascarilla al atender a pacientes inmunodeprimidos o con infecciones respiratorias. Además, Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica, revisa la adecuación de las vacunas, controla coberturas e impulsa la difusión de recomendaciones para contener la onda epidémica.

Sacyl recuerda que este viernes -y durante todo el fin de semana- se estrena la vacunación masiva y sin cita en los puntos de atención continuada de la Comunidad.

Repunte de venta de test

El incremento de los casos de gripe, covid y otras infecciones respiratorias se está notando en las consultas de los médicos y en los servicios de Urgencias, pero también en las farmacias salmantinas, donde han aumentado las ventas de los test rápidos capaces de detectar múltiples virus.

«Son como los famosos test de antígenos que se popularizaron desde 2020 para saber si estábamos infectados del SarsCov2, pero que con una misma muestra son capaces de detectar si la infección que tenemos es la covid, la gripe A, la gripe B o el VRS (virus respiratorio sincitial)», apuntan desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos.

Al igual que sucedió con los test del coronavirus, el precio máximo de estos kits está limitado por el Gobierno y no puede superar los 2,94 euros.

«El año pasado por estas fechas también sucedió, que cuando hay repuntes de contagios, también aumentan las ventas», expresa la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, María Engracia Pérez.

Desde las consultas de Atención Primaria recelan de la utilidad de estos test y apuntan: «¿De qué te sirve saber si tienes gripe B o tienes covid si el tratamiento es el mismo: paliar la fiebre, los mocos y el posible dolor con un antigripal?».

«Puede ser útil para distinguir entre un simple catarrillo o una infección vírica», opina Engracia Pérez, que añade: «Una gripe te suele pegar más fuerte que un catarrillo, porque no deja de ser una infección respiratoria, y el papel del farmacéutico es muy importante durante estos meses en los que la presión asistencial en centros de salud y Urgencias es muy alta».

María Engracia Pérez expone que «las farmacias ayudan a explicar al paciente que, de ninguna manera, pueden tomar antibióticos por su cuenta ni ningún otro tipo de fármaco sin indicación». «Hacemos una tarea importante de calmar a la población y prestar un asesoramiento que puede aliviar la presión en Primaria, muy alta durante estas fechas. Es importante saber distinguir los síntomas, saber que en una infección puede ser más leve y en otros los vas a pasar más agravados… Sobre todo, vigilar que si esa infección se extiende en el tiempo y recomendar al paciente que acuda al médico».