La Junta destina más de 32,7 millones a vivienda en Salamanca Esta estrategia combina nuevas promociones urbanas y rurales, ayudas al arrendamiento y programas para garantizar la eficiencia energética

La política de vivienda en Salamanca se ha convertido en uno de los ejes de actuación de la Junta de Castilla y León en la presente legislatura. Con una inversión que supera los 32,7 millones de euros en la provincia, las iniciativas abarcan desde la construcción de viviendas con descuento para jóvenes hasta programas de alquiler asequible, rehabilitación energética, ayudas al arrendamiento y proyectos ligados al reto demográfico.

La estrategia de la Junta pasa por incrementar de forma notable el parque público de vivienda, tanto en régimen de venta como de alquiler. En Salamanca, uno de los programas más destacados es la promoción de viviendas en venta con un descuento del 20% para jóvenes menores de 36 años. Actualmente se contabilizan 60 inmuebles en distintos municipios, con una inversión de más de 11 millones de euros procedentes de fondos autonómicos.

En Doñinos ya están terminadas 19 viviendas, mientras que en Santa Marta de Tormes está previsto iniciar en noviembre una promoción de 27. Guijuelo, por su parte, suma dos fases: una ya entregada en 2022 con 16 viviendas y otra pendiente de licencia con 14 más. Estas actuaciones se enmarcan en una previsión regional de 1.000 viviendas en venta bonificada entre 2022 y 2025, con un presupuesto total de 140 millones de euros.

Alquiler

El alquiler es otra de las prioridades. La Junta ha apostado por fórmulas innovadoras como el cohousing, viviendas de 60 a 65 metros cuadrados con zonas comunes compartidas (lavandería, ocio, espacios de convivencia) y precios en torno a 300-400 euros.

En Salamanca capital, el Patronato Municipal de la Vivienda impulsa dos promociones con un total de 103 viviendas gracias a una inversión de 11,7 millones de euros, de los cuales 4,2 proceden de fondos europeos Next Generation. La primera, en las calles Sanabria, Maragatería y Villalpando, contará con 48 inmuebles; la segunda, en Obispo Sancho de Castilla, sumará 55. A ello se añade otra pequeña promoción en Castellanos de Moriscos, actualmente en fase de proyecto, con cinco viviendas adicionales.

En el conjunto de Castilla y León, las previsiones 2022-2025 contemplan 1.098 viviendas en alquiler asequible, con una inversión total de 142,8 millones.

Programas en zonas rurales

La política de vivienda no se limita a las ciudades. El programa Emprendedores busca garantizar vivienda en alquiler en zonas rurales con dinamismo industrial o de servicios. La idea es que trabajadores de empresas de estas áreas, muchos de ellos residentes fuera de Castilla y León, puedan asentarse con apoyo público.

Guijuelo ha sido designado como una de las zonas piloto junto con Aguilar de Campoo (Palencia), Ólvega (Soria) y la Ribera del Duero. Para estas cuatro áreas se calcula una demanda inicial de 250 viviendas, con una inversión de 32 millones de euros y un horizonte de ejecución hasta 2030.

A esta línea se suman otras actuaciones, como el programa Camineros, que rehabilita antiguas viviendas públicas para destinarlas a alquiler joven. En la provincia se han recuperado 23 inmuebles, 12 en Peñaranda de Bracamonte y 11 en Ciudad Rodrigo, con un presupuesto de 3,5 millones financiado con fondos europeos React-UE.

El programa Rehabitare, por su parte, transforma viviendas municipales o eclesiales en el medio rural en hogares para jóvenes. En Salamanca se han habilitado hasta la fecha 83 inmuebles, con previsión de alcanzar los 92 al final de la legislatura, gracias a una inversión cercana a los seis millones de euros.

La adquisición de viviendas de la SAREB también ha tenido impacto en la provincia, con 9 casas incorporadas al parque público, valoradas en 580.000 euros.

Además de la oferta directa de viviendas, la Junta facilita el acceso a la compra mediante la línea de garantías hipotecarias para jóvenes. En Salamanca se han registrado 544 solicitudes y 135 expedientes formalizados hasta septiembre de 2025. A nivel regional, las cifras alcanzan las 4.631 solicitudes y 1.329 hipotecas respaldadas.

En conjunto, la política de vivienda en la provincia suma 292 inmuebles (232 en alquiler y 60 en venta), con una inversión superior a los 32,7 millones de euros.

Rehabilitación energética

La sostenibilidad y la eficiencia energética son otra línea prioritaria. Con fondos europeos que alcanzan los 161,6 millones para toda Castilla y León, la Junta desarrolla cinco programas de rehabilitación. Salamanca participa en varios de ellos.

Uno de los más avanzados es el Programa 1 de rehabilitación de barrios, sucesor de los ARRUS. La capital salmantina cuenta con tres entornos residenciales de rehabilitación programada (ERRPs): Gladiolos, Bloques Nícar y Chinchibarra 2. En total, 327 viviendas se beneficiarán de actuaciones de mejora con una inversión de 5,4 millones de euros.

El Programa 3, centrado en rehabilitación de edificios, concedió en Salamanca seis ayudas que afectan a 37 viviendas, con un presupuesto de casi 134.000 euros.

A ello se suma el Programa 4, destinado a viviendas individuales, y el Programa 5, que impulsa la elaboración del Libro del Edificio para la rehabilitación, abierto hasta 2025 con un presupuesto regional de 5,4 millones.

Accesibilidad

Otro bloque de medidas se dirige a la accesibilidad y conservación de viviendas. Entre 2018 y 2022, Salamanca registró 76 solicitudes favorables que permitieron mejorar 820 hogares gracias a 1,5 millones de euros en ayudas y una inversión total de 6,4 millones.

Las ayudas al alquiler, en cambio, son una de las líneas más demandadas. En la convocatoria de 2024, Salamanca recibió 3.305 solicitudes resueltas favorablemente, con una cuantía total de 8,1 millones. En la última década (2015-2024), casi 20.000 familias salmantinas se han beneficiado de este apoyo, que suma 38,9 millones en subvenciones.

La Junta también vincula la política de vivienda al reto demográfico y la revitalización del medio rural. En Salamanca, se han financiado ocho proyectos en 2023 y 2024 con una inversión de 445.000 euros.

Entre ellos destacan el plan de dinamización demográfica de la Mancomunidad de Vitigudino, la puesta en marcha de una tienda municipal en Morille, la rehabilitación de la Cámara Agraria en El Cerro, la creación de un edificio multiusos en Monterrubio de Armuña o la adecuación de viviendas sociales en Lagunilla. También se incluyen iniciativas para dar visibilidad a inmuebles vacíos y la recuperación de edificios multifuncionales en Poveda de las Cintas y Santibáñez de la Sierra.

La financiación de estas políticas combina fondos europeos, autonómicos, estatales y provinciales. En el conjunto de Castilla y León, la inversión en vivienda asciende a 903 millones de euros en la legislatura. De ellos, el 57% procede de la Junta, un 27% de la Unión Europea, un 12% del Gobierno de España y un 3% de las diputaciones.

El balance regional prevé alcanzar las 3.014 viviendas: 2.014 en alquiler y 1.000 en venta bonificada.

El objetivo es garantizar que cualquier joven que cumpla los requisitos tenga acceso a una vivienda en condiciones asequibles. LAYA Avales hipotecarios, ayudas al alquiler y vivienda pública para jóvenes en Castilla y León La Junta de Castilla y León ha diseñado un plan integral de acceso a la vivienda dirigido a jóvenes de hasta 35 años que combina ayudas directas al alquiler, avales hipotecarios, deducciones fiscales, promoción de vivienda pública y programas de rehabilitación. Con una previsión de inversión que supera los 600 millones de euros en el horizonte 2022-2026, el objetivo es facilitar la emancipación, apoyar el medio rural y revitalizar el sector de la construcción. El objetivo es garantizar que cualquier joven que cumpla los requisitos tenga acceso a una vivienda en condiciones asequibles. Para ello, la Junta ofrece ayudas al alquiler que cubren hasta el 75% de la renta en el caso de jóvenes del medio rural y de personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. El porcentaje baja al 60% para el resto de jóvenes y al 50% para el resto de los solicitantes . Entre 2022 y 2026, más de 20.000 jóvenes se beneficiarán de este apoyo, con una inversión estimada de 116 millones de euros. A estas medidas se suma el bono de alquiler joven, que concede hasta 250 euros al mes durante dos años a quienes acrediten ingresos inferiores a tres veces el IPREM. El presupuesto total asciende a 32 millones. Para quienes optan por la compra, la Junta ha puesto en marcha varias líneas. Una de ellas es la bonificación del 20% en el precio de compra, destinada a jóvenes con ingresos inferiores a cinco veces el IPREM. Se calcula que más de 1.200 jóvenes se beneficiarán, especialmente en el medio rural, con una inversión global superior a 70 millones. La otra gran herramienta es la línea de garantías hipotecarias, dotada con ocho millones de euros y que permitirá más de 5.000 avales. Este sistema garantiza el 17,5% del préstamo hipotecario para viviendas libres de hasta 240.000 euros. En la práctica, reduce drásticamente la entrada inicial que debe aportar un joven: en lugar de los 48.000 euros habituales (20% del precio), con el aval de la Junta solo se necesitan 6.000 euros, lo que facilita el acceso a la propiedad. Vivienda pública La promoción de vivienda pública se orienta principalmente al alquiler asequible para jóvenes, con más de 1.000 viviendas en modalidad cohousing previstas hasta 2026. Estos pisos, de unos 60 metros cuadrados, contarán con dos dormitorios, consumo energético casi nulo y servicios comunes como lavandería, zona de coworking o aparcamiento de bicicletas. El precio rondará los 400 euros mensuales. Junto a ello, se prevé incrementar el parque público con 1.500 viviendas adicionales y programas específicos como Rehabitare (290 viviendas en inmuebles municipales o eclesiales), la rehabilitación de antiguas casas de camineros (134 viviendas) o la adquisición de 100 inmuebles a entidades públicas y privadas. En total, más de 4.500 jóvenes podrán acceder a una vivienda mediante estas actuaciones. El programa Emprendedores, por su parte, busca responder a la necesidad de vivienda en zonas industriales con fuerte demanda de mano de obra, como Guijuelo, Aguilar de Campoo o la Ribera del Duero. Su previsión es promover 250 viviendas entre 2025 y 2030. Beneficios fiscales El plan también contempla deducciones fiscales para jóvenes de hasta 35 años residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes (o de 3.000 si se encuentran a menos de 30 kilómetros de una capital). Se aplican tanto a la compra como al alquiler y la rehabilitación de la vivienda habitual. En el periodo 2022-2024, 43.150 jóvenes ya se han beneficiado de estas medidas, con un ahorro medio de 1.335 euros. Finalmente, la Junta impulsa la rehabilitación energética, con 161 millones destinados a programas que abarcan desde la mejora de barrios completos hasta edificios y viviendas individuales, además de la elaboración del Libro del Edificio.