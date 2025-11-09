La Junta continúa fortaleciendo su compromiso con las familias de Castilla y León con más recursos para conciliar La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades prevé un incremento del presupuesto en materia de apoyo a las familias un 46,6 % hasta los 76,37 millones

El ambicioso 'Plan Familias' de la Junta está dirigido a 300.000 núcleos familiares de la Comunidad que cuentan con menores de 25 años. Se trata de un amplio conjunto de medidas que engloba todas las ayudas, recursos, programas y servicios a disposición de los núcleos familiares castellanos y leoneses, para lo cual la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha previsto un presupuesto de 76,37 millones de euros, un 46,6 % más que en 2024, año en el que se aprobaron las últimas cuentas. Conciliación y corresponsabilidad se aúnan en uno de los principales objetivos, que son, a su vez, palanca para favorecer la igualdad dentro del seno familiar, el apoyo a estos y un freno al descenso de la natalidad. Precisamente, las políticas de conciliación es el segundo de los bloques de este Plan, que trata de facilitar la crianza de los hijos.

Bono nacimiento

El paso previo a facilitar la conciliación es el fomento de la natalidad. Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el 'Bono Nacimiento', una ayuda económica dirigida a las familias por nacimiento de hijos o adopción de menores durante el año completo establecido en la convocatoria, cuantía que se destinará a la adquisición de productos básicos para bebés, como comida, ropa o productos higiénicos. La Junta destinará 20 millones de euros de presupuesto. Para ser beneficiarios, tanto los padres como los recién nacidos o adoptados deberán estar empadronados en un municipio de la Comunidad.

Para determinar la cuantía del Bono, los criterios que han de tenerse en cuenta son el nivel de renta con tres tramos de ingresos. De esta manera, los solicitantes con un nivel de renta hasta 40.000 euros reciben 1.500 euros por el primer hijo, 2.000 euros por el segundo y 2.500 euros por el tercero. Para las rentas entre 40.000 y 60.000 euros, las cuantías descienden en 500 euros, y otros 500 euros más para quienes tengan una renta a partir de 60.000 euros. Estas ayudas tienen la consideración de rentas exentas y se duplican en el caso de que el nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

El importe de las ayudas se abonará a través de una tarjeta prepago, la 'Tarjeta Familia', incorporándose inicialmente a la misma un saldo del 50 % de la subvención concedida y el 50 % restante, a partir de los seis meses de la primera recarga. En la actualidad, el número de establecimientos adheridos a este programa y en los cuales se pueden realizar las compras de productos básicos para bebés —alimentos, pañales, etc.— es de 1.600 en toda Castilla y León, de los cuales 121 se encuentran en la provincia de Salamanca. Desde su puesta en funcionamiento hasta hoy, se ha concedido un total de 19.760 bonos, 2.863 en territorio salmantino.

Bono Concilia

El 'Bono Concilia' es una subvención destinada a facilitar la conciliación de las familias con hijos desde que nacen hasta el tercer año de vida, y que cubre costes relacionados con el cuidado de los niños, como gastos de guardería o de cuidador. En este caso, la ayuda económica directa permite a los progenitores escoger las fórmulas de conciliación que más se adaptan a sus vidas.

Se trata de una cuantía establecida en los 750 euros, la cual pueden solicitar aquellas familias en las que ambos progenitores, tutores, acogedores familiares o el único responsable en el caso de las familias monoparentales tengan a su cargo niños nacidos hasta tres años antes de la publicación de la convocatoria correspondiente y que cumplan una serie de requisitos.

Uno de ellos es estar empadronados en un municipio de la Comunidad, como también trabajar por cuenta propia o ajena —deberán acreditar al menos 90 días de alta en la Seguridad Social o la Mutualidad correspondiente durante el curso previo—, lo que implica la necesidad de contratar recursos relacionados con el cuidado de los hijos para facilitar la conciliación familiar, personal y laboral. No cabe ninguno de los supuestos de asimilación al alta.

Otro de los requisitos es, precisamente, el relacionado con el nivel de renta, con el nuevo límite de 55.000 euros ingresados durante el año anterior y los 25.000 euros citados para familias monoparentales. No obstante, hay supuestos en los que se aplican bonificaciones para facilitar la percepción de la subvención: el límite de renta se reduce 3.000 euros por cada hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % o 9.000 si dicho grado es igual o superior al 65 %. También hay otras bonificaciones para personas del medio rural, familias numerosas o monoparentales.

El presupuesto total de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para este recurso de conciliación es de once millones de euros. Los últimos datos de los que se disponen son los del pasado año, cuando se concedieron 13.476 bonos en Castilla y León, de los cuales 1.917 se otorgaron en Salamanca para un total de 1.829 familias, por un importe de 1.437.750 euros.

Ampliar La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, visitando el programa Crecemos.

Bono Infantil

En esta línea de facilitar la propia organización familiar, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, el 'Bono Infantil', una nueva medida de apoyo a la conciliación que se agrega al amplio y diverso abanico de recursos ya existente.

Se trata de una subvención de 200 euros para sufragar las actividades extraescolares de los menores de entre 4 y 12 años, ya sean de carácter educativo, formativo, cultural o deportivo. En esta ayuda cabe cualquier actividad, ya sean clases de idiomas, deportes, baile, instrumentos musicales o programación, así como talleres de diverso tipo, incluidas también las que se realicen en el propio centro educativo. Todas ellas deben realizarse fuera del horario lectivo.

Para que las familias puedan recibir esta ayuda, los padres deben estar trabajando y tener unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos o la mitad si se trata de una familia monoparental. En el caso de cumplir con estos requisitos, pueden recibir 200 euros por cada hijo que realice alguna actividad fuera del horario lectivo. El presupuesto destinado para esta subvención es de 16 millones de euros. Con esta ayuda, todas las etapas de la niñez quedan cubiertas.

Conciliamos

El programa 'Conciliamos', es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años —o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales— puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos. De este modo, durante las vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales. Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

Durante estos periodos vacacionales, los centros escolares adheridos abren sus puertas —previo convenio con los Ayuntamientos, encargados del mantenimiento, mientras que la Junta financia monitores, materiales y contenidos— para que los menores participen en talleres y otras actividades, como deportes o yincanas, que combinan aprendizaje y diversión.

Tratándose de una apuesta prioritaria del Gobierno autonómico, el programa 'Conciliamos' lleva desde 2013 con los precios congelados. Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal. Mientras, aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho. Para los municipios más grandes, una quincena. En aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor.

'Conciliamos' es un recurso que, si bien está ya fuertemente arraigado y consolidado, ha venido igualmente creciendo de una manera casi exponencial en los últimos años. Los récords se baten edición tras edición. De hecho, 2025 ha registrado un incremento de 3.224 participantes hasta los 25.451, lo que equivale a un 15 % más que en 2024. En Salamanca se inscribieron 1.697 niños, un 30 % más que el año anterior. Familia destinará este año al programa 3,8 millones de euros.

Además, en aras de fomentar la igualdad de oportunidades entre todos los niños castellanos y leoneses, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsó la variante inclusiva del programa: 'Conciliamos incluye', que está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que acudan a centros de alta complejidad socioeducativa incluidos en el 'Programa 2030' —impulsado por la Junta para mejorar, precisamente, la situación social y educativa de estos entornos—. También se desarrolla en periodos vacacionales, con la salvedad de que estos niños pueden asistir aunque sus padres no presenten necesidades específicas de conciliación. Se realiza en colaboración con entidades del Tercer Sector.

Crecemos

Dentro del compendio de medidas de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades comprometidas con las familias de Castilla y León para facilitar la conciliación en el entorno del hogar se encuentra el programa 'Crecemos', diseñado específicamente para pequeños municipios que no cuenten con recursos públicos o privados a la hora de atender a niños de 0 a 3 años y cuya demanda sea inferior a 15 plazas, para que sus padres puedan conciliar cuidados y trabajo.

'Crecemos' se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos —que ceden las instalaciones— y las diputaciones —que financian un 20 % de los gastos—, mientras que la Junta aporta el 80 % restante. Lo que empezó con 28 municipios en 2004 hoy es una gran red integrada por 263, con 3.945 plazas ofertadas actualmente —675 en Salamanca en 45 municipios— y bajo la supervisión de más de 350 profesionales —49 en la provincia salmantina—. Es decir, genera empleo directo, rural y femenino casi en su totalidad, lo que contribuye no sólo a paliar la despoblación, sino a fomentar la igualdad. El presupuesto previsto para 2026 es de 7,8 millones de euros.

Subvenciones

El Ejecutivo autonómico va más allá y abre el abanico de posibilidades respecto de la conciliación: si bien la mayoría de estos recursos están destinados a la atención de los más pequeños, hay ocasiones en las que las familias necesitan organizarse para atender a otros miembros más vulnerables, como personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia o que padecen una enfermedad y no pueden valerse por sí mismas.

De este modo, las personas que hayan decidido reducir su jornada al menos un 40 % —con la equivalente disminución de salario— o ejercer un periodo de excedencia para el cuidado de hijos o familiares tienen a su disposición unas subvenciones, convocadas anualmente por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destinadas a facilitar la conciliación, cuyo importe global para 2024 es de 600.000 euros, 300.000 por línea. El objeto de estas ayudas, que oscilan entre los 1.500 y los 2.500 euros, es promover la corresponsabilidad mediante compensaciones económicas que palíen la reducción de ingresos de las familias ante estas situaciones.

En lo que respecta a las subvenciones por reducción de jornada, en 2025 se concedieron 160 ayudas, 22 de ellas en suelo salmantino. En cuanto a las relacionadas con la excedencia para el cuidado de menores o familiares, se otorgaron 15 en toda Castilla y León. En Salamanca se concedieron 4 subvenciones. El presupuesto previsto para estas subvenciones es de 2 millones de euros.

Retorno al medio rural frente a la despoblación

Uno de los principales ejes estratégicos de la Junta de Castilla y León es frenar el vaciamiento del medio rural en una Comunidad donde, además, la dispersión demográfica supone también un reto para poner coto a esta despoblación. Por ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha las subvenciones a familias por traslado de residencia al ámbito rural.

Desde que comenzaron a concederse estas ayudas el pasado año, ya se han otorgado 80. Es decir, más de medio centenar de familias que vivían en otra comunidad autónoma han trasladado su residencia a un municipio castellano y leonés de menos de 20.000 habitantes. De este total de traslados, siete se ha producido a la provincia de Salamanca. Se han concedido, en toda Castilla y León, 141.000 euros en ayudas, 12.000 en Salamanca.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, es de 1.000 euros para las familias sin hijos y de 2.000 para aquellas con hijos menores o en guarda adoptiva a su exclusivo cargo. En el caso de las familias compuestas por dos o más hermanos, la ayuda es de 1.000 euros si todos alcanzan la mayoría de edad y de 2.000 si aún hay alguno que aún es menor. Para estas ayudas se prevén, al igual que las anteriores, 2 millones de euros.