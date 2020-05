Julio Pindado (IME): “Las empresas necesitan personas que sepan decir adiós al «siempre se ha hecho así»”

En su opinión, ¿cuáles son los aspectos más relevantes a los que las empresas tendrán que prestar atención?

En principio la evolución de la pandemia, pues en función de la fase en la que nos encontremos afectará a los hábitos de consumo de las personas y, por ende, a la demanda que recibirán. Esperemos que pronto el COVID 19 desaparezca de nuestras vidas y todos podamos hacer vida normal, sin miedo al contagio. Pero aun así las empresas deben ser conscientes que nada volverá a ser igual y que ciertos hábitos sociales están condenados a desaparecer, a la vez que aparecerán otros nuevos. Son estos nuevos comportamientos de la sociedad los que abrirán las puertas a nuevos modelos de negocio. Por ello, si siempre es aconsejable que cada directivo una vez al año se replanteé el modelo de negocio, en el futuro será una obligación ineludible.

¿Cómo se puede replantear el modelo de negocio?

El punto de partida siempre es la demanda insatisfecha, precisamente los nuevos comportamientos de la sociedad generan las demandas insatisfechas, lo que determina el segmento de mercado que se puede atender. Posteriormente, se debe determina una propuesta de valor, que siempre será producir bienes o prestar servicios. Los canales de comunicación, distribución y venta y la relación con los clientes son otros aspectos claves para conseguir unos cobros que sustenten el negocio. Por supuesto, todo esto se debe plantear teniendo en cuenta aquellos activos que tiene la empresa para funcionar y las acciones que se deben emprender. En ocasiones, también es necesario establecer asociaciones con terceros, que pueden dar una aportación sustancial, que puede ser muy superior al coste. En todo caso, en un modelo de negocio es fundamental tener controlados los costes en los que se incurre y que sean realmente necesarios.

¿Todo esto no puede suponer más costes en un momento en que las empresas están pasándolo mal?

No, pues todo esto no se debe externalizar. Todo lo que yo he comentado viene de la estrategia. Como la estrategia es relacionarse ventajosamente con el entorno, no se puede encargar a terceros. Este replanteamiento del negocio lo debe asumir quien dirige día a día el negocio, pues es quien mejor lo conoce. Incluso ahora estamos hablando de cambios en los comportamiento que nadie sabe, luego quien dirige la empresa tiene la responsabilidad de observar y ver cómo va evolucionando lo relacionado con su negocio y tomar decisiones que le relacionen ventajosamente con el entorno. De hecho, en períodos de crisis siempre surgen oportunidades, que aquellos que las detectan generan ventajas competitivas para su negocio. En una situación como la actual la única cosa clara es que las empresas necesitan personas que sepan decir adiós a “siempre se ha hecho así”.

Por tanto, ¿podemos concluir que el futuro de las empresas dependerá de las personas que las dirigen?

Sí, las personas siempre han sido un factor fundamental en las empresas y en tiempo de crisis, muchos más. Además, no sólo podemos plantearlo en positivo, como decía antes, con la capacidad para replantear el modelo de negocio. También se puede plantear en negativo, que hace referencia a “siempre se ha hecho así”, esto es, este comportamiento es el mayor hándicap de las empresas, pues frena el cambio y la innovación. Creo que todos somos conscientes que el COVID-19 ha tenido un efecto muy disruptivo en la sociedad. Por ello, es fundamental que cada directivo analice cómo estos cambios afectan a su modelo de negocio y sea capaz de identificar oportunidades, aunque soy consciente de que esto no es fácil para todo el mundo.