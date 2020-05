Julio Pindado (IME): “Las empresas deberán construir una nueva forma de relacionarse con los clientes”

No. El Estado no está para gestionar actividades productivas y prestación de servicios. El papel del Estado es poner las condiciones para que los agentes económicos puedan operar y contribuir a la creación de riqueza. Dirigir es conseguir que las cosas sucedan, se requiere un especial esfuerzo y mucho tesón, por eso estas actividades las deben realizar personas privadas con los incentivos correctos y la ilusión por las nubes, esto no lo puede hacer un Estado. Sin embargo, el Estado si puede y debe reducir la incertidumbre con planes y presupuestos que generen certidumbre. También puede generar incentivos a desarrollar la actividad con ayudas a quienes tienen estas iniciativas. Y sobre todo, el Estado debe de abstenerse de utilizar políticas que desincentivan el desarrollo de la actividad, políticas que suelen tener como objetivo tener prisioneros los votos de los ciudadanos, que son muy perniciosas por los incentivos perversos que generan.

Gracias por la oportunidad de opinar y ojalá tuviera respuesta para esta pregunta. En mi opinión, cada empresa tiene una situación distinta y son las personas que las dirigen quienes deben encontrar la fórmula para hacer frente a los retos que les platea esta nueva situación. Dicho esto, no podemos dejar exclusivamente en sus espaldas el peso de sacar a las empresas adelante, y por ende el mantenimiento de millones de puestos de trabajo. La sociedad en su conjunto podemos apoyarles y el Estado Español tiene la obligación de sujetarles para que no caigan, aunque sólo sea por egoísmo, pues necesitamos sus productos y servicios y también los salarios e impuestos que pagan.

¿Puede citar algunas cosas que hacéis desde el IME para apoyarlas?

El IME en un instituto público que tiene como misión desarrollar las capacidades de las personas y organizaciones empresariales para fortalecer su contribución al desarrollo económico. En este sentido, hacemos un networking empresarial que es gratuito con el objetivo de ayudar a las empresas a incrementar su cifra de negocio. Hacemos formación a precio de coste, o con descuentos importantes, como por ejemplo para las empresas agroalimentarias, gracias al apoyo que recibimos de la Conserjería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. También tenemos un Programa de Desarrollo Empresarial que es gratuito con el objetivo de apoyar a las empresas en el desarrollo de su negocio.

¿Qué papel piensa que juega la formación para hacer frente a la situación creada por el COVID-19?

La llegada del COVID-19 ha supuesto una disrupción en los modelo de negocio para la gran mayoría de las empresas. Como nada será igual, las empresas deben reinventarse, lo que supone que ya no sirve el pensamiento “lo hemos hecho así y ha funcionado”. Ahora hay que construir una nueva forma de relacionarse con los clientes y en este aspecto la formación es clave. Pues la estrategia es relacionarse ventajosamente con el entorno, pero el entorno de cada empresa nadie lo conoce mejor que quien la dirige. Por tanto, de cómo sea esa relación y de la capacidad para transformar los problemas (que ahora se multiplicarán) en oportunidades dependerá el futuro de muchas empresas. En definitiva, salir de la crisis está en la mano de cada empresa, aunque esto suponga un cambio radical del modelo de negocio, pues actividad económica es consustancial a la vida por lo que seguirá existiendo y aparecerán nuevas oportunidades.

Para terminar, un mensaje final.

Decía antes salir de la crisis está en su mano, pero no olvidemos también está en la nuestra. Al final, los políticos se mueven por el voto y si les hacemos saber que les penalizaremos en las próximas elecciones si ahora no apoyan desde las correspondientes administraciones la continuidad de los negocios, seguro que éstos recibirán un apoyo mayor. También se debe reconocer la labor de los que con su iniciativa generan puestos de trabajo y contribuyen a una sociedad mejor, donde muchas personas se empoderan por lo que son capaces de conseguir con su esfuerzo. Esta actitud será buena para la economía, lo cual también salva vidas, pues si permitimos que la crisis económica se apodere de nuestro entorno no podremos tener en el futuro una atención sanitaria adecuada, que también afectará negativamente a la vida de las personas, tanto en término de probabilidad de superar las enfermedades como en la esperanza de vida. Por tanto, economía, y en particular la actividad empresarial, también es vida.