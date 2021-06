Julio Pindado: “El IME jugará un papel importante en la recuperación del empleo”

El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME), uno de los patrocinadores del Foro GACETA del Empleo titulado “Camino de la recuperación del empleo: planes de apoyo regionales a la formación y contratación”, desde sus orígenes está comprometido con el desarrollo del entorno. Hablamos con su director, Julio Pindado (catedrático de la Universidad de Salamanca), para conocer como apoyará al empleo.

Julio, ¿qué papel juega el IME en la recuperación del empleo?

El IME tiene como misión generar capacidades en las personas y organizaciones para maximizar su contribución al desarrollo económico del entorno. Por tanto, el IME jugará un papel importante en la recuperación del empleo, pues todo lo que se hace para desarrollar el entorno tiene un efecto muy positivo sobre el empleo. A parte de la creación de empleo directo del IME a través de su Unidad de Excelencia, todo el apoyo que facilitamos a las empresas tiene un efecto positivo sobre el empleo, pero el efecto mayor viene vía nuestros programas formativos, con los que logramos transformar personas y con ellos la transformación de las empresas.

¿Cómo pueden facilitar los programas formativos la recuperación del empleo?

Con la situación generada por la covid es fundamental la capacidad de las personas para adaptarse ventajosamente al nuevo entorno. Esa capacidad dependerá en gran medida de su formación, que deben proporcionarles grandes dotes de adaptación al cambio para que el modelo de negocio de la empresa se adapte a la nueva situación. De hecho, la covid ha terminado con la famosa frase “esto se ha hecho siempre así”, y ante este fenómeno totalmente disruptivo los programas formativos son la herramienta más potente que disponen las personas y las empresas para hacer frente a la situación.

¿La falta de tiempo en algunos y de fondos en otros, que ha generado la covid, ha dificultado el acceso a los programas formativos?

No, en absoluto. Precisamente, en IME Business School hemos puesto en marcha los últimos avances tecnológicos para evitar que la falta de tiempo dejará fuera de los procesos formativos a personas. En concreto, tenemos programas que son exclusivamente los fines de semana, y algunos son cada 15 días y otros tienen bloques de dos fines de semana online y otro presencial, sumando solo un total de 12 fines de semana presenciales. Tampoco la falta de fondos impide el acceso a nuestros programas formativos, ya que muchos de nuestros alumnos son becados por empresas antes de empezar o durante el programa y en este último caso algunos de ellos reciben becas de garantía de Fundación Pro IME. De hecho, las becas de garantía es una iniciativa para facilitar el acceso a la formación aplicada y de calidad de IME Business School a los candidatos para que su acceso no dependa de la disponibilidad de fondos.

Entonces, ¿la pandemia no ha desincentivado el acceso a los programas formativos?

Así es, en este nuevo contexto hay más incentivos para que las personas decidan formarse. Uno como ya explique es la formación facilita hacer frente al cambio. Pero también la nueva situación ha traído más eficiencia en el trabajo del día a día de la empresa con menos viajes y, por tanto, con más tiempo para formarse. Hemos tenido directivos que este año y el próximo ha decido formarse por el hecho de tener menos viajes. Otro incentivo es que el desarrollo tecnológico ha reducido el tiempo necesario para recibir una formación de calidad, manteniendo las ventajas de la interacción personal en el aula. Para terminar la formación, incluida la presencial, es una de las actividades de ocio que menos riesgos de contagio tiene. En este año de docencia presencial, durante la pandemia, no hemos tenido ninguna incidencia de contagio en aula o de cuarentena motivada por la actividad formativa.

Pero la covid sí ha tenido una incidencia muy negativa en el empleo. ¿Puede aliviar esta situación los programas formativos?

En efecto, la covid ha originado un nivel de desempleo muy elevado, debe ser una prioridad social su reducción. En este sentido, todos los años los programas formativos de IME Business School han ayudado a la inserción laboral a muchas personas. De hecho, este es el origen del Proyecto IME, que además nace con la crisis del 2008. Sin duda, la formación es la mejor herramienta para eludir la cola del paro, como han demostrado diversos estudios. En concreto, la seña de identidad del IME es una formación enfocada al empleo. Además, todas las actividades que se realizan en torno a este proyecto tienen como fin el empleo, basta con poner algunos ejemplos como la Feria Emplea Talento IME, los contratos, becas-contrato y becas que se acuerdan con empresas, los servicios que se prestan a las empresas desde Selección IME, entre otros.

¿Cómo es una formación enfocada al empleo?

Es una formación para cumplir funciones. De hecho, todos nuestros programas formativos han surgido de necesidades de las empresas. Esta es la mejor estrategia para enfocar la formación al empleo, cuando se diseña un programa formativo. Pero hay otra fase que también es importante, cuando se forma al alumno que es la dualidad en la formación, esto es, que la formación también se desarrolle en una parte en la empresa, para de esta manera asegurar las habilidades para cumplir funciones. Y, por supuesto, si sabes desarrollar funciones aumenta considerablemente tu empleabilidad.

Todo lo que me has contado lo veo muy útil para personas jóvenes que necesitan insertarse en el mercado laboral, pero también hay personas que pierden su trabajo o necesitan dar un cambio de orientación profesional.

Es cierto, y para ellos también tenemos programas formativos en IME Business School. Sin duda, lo que he contado también es aplicable para personas con una considerable experiencia y no solo porque hayan perdido su puesto de trabajo o quieran dar un cambio en su orientación profesional, sino que también para aquellos que estén desarrollando su actividad en la empresa. Por supuesto, en las situaciones que tú comentas es claro el papel de la formación con camino hacia el empleo o cambio de situación laboral. Sin embargo, siempre ha sido necesaria una formación continua, la cual la covid ha convertido en una necesidad acuciante, y en el IME nos hemos sensibilizado con la situación facilitando el acceso a todas estas personas.

Sin embargo, puede haber personas que no tienen acceso a la formación continua por falta de un título universitario. ¿Cómo se pueden saltar esta barrera?

Esa barrera no se deben saltar nunca, pues no es bueno ni para el programa, ni para la persona, que necesita una formación distinta. Por eso, en IME Business School hemos diseñado programas específicos para no universitarios, para facilitar su formación. Aquí la incidencia sobre el empleo es distinta. Muchos de estos alumnos son directivos, e incluso en ocasiones dueños de la empresa, luego no hay efecto directo sobre el empleo, pero el efecto indirecto es enorme. Esta formación permite transformar negocios en empresas dirigidas por personas formadas, gracias a estos programas, que potencian el crecimiento de las mismas, lo cual tiene una incidencia indirecta pero muy grande como resultado de un efecto multiplicador sobre el empleo.