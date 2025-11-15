«Si Julio Iglesias se retira en Orense, le invitaría a sopa de trucha en mi pueblo»

Roberto Zamarbide Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Una extensa trayectoria como comunicador, divirtiendo desde la radio, la televisión y los escenarios, avala a Dani Martínez (León, 1982). 'Martínez y Hermanos' y 'La noche del Gran Show' han sido sus últimos trabajos televisivos. Este sábado presenta en el Palacio de Congresos de Salamanca su último espectáculo, en el que hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarles qué cosas han cambiado y qué cosas no pueden olvidar de cara al futuro.

¿Qué vamos a encontrar en 'Remember'?

— No solo es un espectáculo para reírse, que también lo es. Es un espectáculo en el que, con las cosas que ves y suceden, te vas feliz. Mezclar humor y nostalgia es una combinación que te hace viajar a momentos en los que fuiste feliz de manera divertida.

¿Nota si la gente se sigue riendo de lo mismo que hace 15 años o ahora responden a otras cosas?

— La gente quiere pasarlo bien en general y responde a diferentes tipos de humor. En nuestro país tenemos la suerte de que hay grandes cómicos que hacen diferentes disciplinas. Yo, con todos los espectáculos, voy variando técnicas y temáticas, y el público responde de maravilla.

Se ha embarcado en mil proyectos: televisión, radio, doblaje, escenarios, incluso en redes. ¿Se ve más cómodo en algún formato en particular? ¿Quizás con 'Martínez y Hermanos' en las dos etapas?

— 'Martínez y Hermanos' era el gran sueño que yo tenía cuando empecé en esto, con 19 años. Lo he hecho durante tres años (dos en Movistar y uno en Cuatro) con el mejor equipo que podía imaginar, ya que muchos de ellos eran amigos de otras etapas televisivas. Pero le guardo un gran cariño a la radio, que es donde empecé. Y el teatro, al final, es como tu hijo: tú lo creas, lo produces, lo diriges… y tienes la reacción directa del público. Es el más disfrutón de todos.

¿Cómo vive la guerra de audiencias cuando tiene programa? ¿Le han entrado alguna vez ganas de romper las piernas a un directivo de televisión?

— La vivo con bastante tranquilidad. Mi objetivo siempre es que el programa que hago esté bien hecho, que el que lo vea diga: «Esto de Martínez está muy bien». Luego, que se vea más o menos, no depende solo de que esté bien hecho, así que me quemo menos con el tema audiencias. Quiero estar orgulloso de lo que hago por encima de hacer algo que no me guste nada y tenga audiencia.

Viendo lo crispado que está el ambiente, ¿cómo vería que los espectáculos de humor fueran declarados servicio público, como la sanidad o la educación?

— Es muy bonito cuando la gente te hace sentir que, para ellos, lo que haces les ayuda. La gente necesita de la comedia para evadirse, para reírse en sus días grises, para ayudarles a no pensar en sus problemas del día a día… Me llegan mensajes muy bonitos de gente que está atravesando un mal momento y lo que haces les ayuda a aliviar ese trance.

Usted que ya compartió sofá con David Broncano en la serie para YouTube 'Te ríes de los nervios', ¿cómo ve la inversión de la televisión pública en La Revuelta? ¿Y qué opina del resultado?

— Una de las cosas que más me gustan de La Revuelta es que ha dado visibilidad a gremios, enfermedades y reivindicaciones que no tenían sitio en la parrilla de las cadenas. Creo que es un acierto, tanto por lo que hacen como por cómo lo hacen. David está lleno de talento y ha creado un sello propio.

El casoplón de Orense donde su ídolo Julio Iglesias quiere terminar sus días está solo a tres horitas de coche de su pueblo en León. ¿Peregrinará allí?

— Le diré que se asome él por Hospital de Órbigo, que quizás no lo conoce, y se va a sorprender gratamente. Aparte de que le invitaría a unas sopas de trucha, obviamente.

Ahora le invito a usted a que haga el ejercicio de nostalgia de 'Remember' para que nos cuente su relación con Salamanca.

— En su día tuve una novia leonesa que estudiaba en Salamanca la carrera, y estuve tres años yendo muchos fines de semana. Siempre he dicho que es una ciudad donde viviría. Me encanta Salamanca. Siempre paso y pasaré con todos mis shows por aquí.