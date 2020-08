Julia Almeida (inmunóloga y catedrática de la Universidad de Salamanca): “La inmunidad cruzada puede que no proteja a quien más lo necesita”

“Los más susceptibles a tener una enfermedad grave por el coronavirus son, precisamente, los que tienen un sistema inmune más débil y con menos reactividad”

–¿Y la posibilidad de que hasta un 50% de la población pueda tener esta inmunidad cruzada frente al actual coronavirus?

–Eso ya lo desconozco, pero yo preferiría no lanzar las campanas al vuelo. La situación de partida para la gente que tenga esta reactividad cruzada será mejor, obviamente, pero también es cierto que los más susceptibles a tener una enfermedad grave a causa de una infección producida por el SarsCov2 son, precisamente, los que tienen un sistema inmune más débil. Los que tienen factores de riesgo, edad avanzada, diabéticos... Todos ellos tienen una capacidad de respuesta menor frente a una infección.

–El estudio parece esperanzador y explicaría por qué hay algunas parejas -por ejemplo- en la que un miembro se contagia y el otro no, pese a vivir juntos.

–Es esperanzador, pero hay que aguardar porque realmente no sabemos si va a proteger también a esa población más vulnerable. Hay que confirmar que sea así, que seguramente será así, pero puede que no de la forma en la que esperamos. Una persona mayor no tiene el sistema inmune de alguien de 20 años y la inmunidad cruzada seguramente no funcionará igual. Pero son las personas mayores a las que más falta les haría.