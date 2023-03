Cuando una persona decide ingresar en una residencia, son muchos los cambios que experimenta, ya que su estilo de vida y sus rutinas pueden verse modificadas. Es muy frecuente, sobre todo al principio, el sentimiento de miedo o inseguridad causado por la incertidumbre de no saber si serán capaces de adaptarse o si serán felices.

Conscientes del cambio tan importante que vive una persona cuando se muda a una residencia, los servicios que ofrece la Residencia de Mayores Santísima Trinidad están orientados a satisfacer las necesidades individuales de cada residente, teniendo en cuenta sus hábitos y costumbres y respetando su espacio personal. Todo ello, para hacer que la vida en la residencia sea lo más parecida a la de su hogar. Y un hogar es lo que encontraron Jovita Sánchez (92 años), Carmen García (89 años) y Juana Martín (82 años) en la residencia de mayores Santísima Trinidad.

Para Jovita, quien lleva ya seis años viviendo en este centro, tomar esta decisión fue un acierto.

“Para mí, ha sido una de las decisiones más acertadas que he tomado. Aunque tienes que respetar unos horarios, he podido entrar y salir cuando he querido. Además, tienes a gente que te ayuda, te atiende y unos compañeros con los que realizar actividades y así no estar sola. Ahora que tengo más dificultad para caminar y puedo salir menos a la calle, estoy disfrutando más de las actividades organizadas y de las visitas de los familiares”, asegura.

Otro caso es el de Carmen. Desde que se quedó viuda, estuvo 14 años viviendo sola en su casa, hasta que llegó un momento en el que, según señala, por su seguridad y tranquilidad, decidió ingresar en una residencia. “Aunque tenía el servicio de teleasistencia domiciliaria del Ayuntamiento, cada vez me daba más miedo estar sola en casa por si me pasaba algo. De esta manera, estoy vigilada y cuidada día y noche. Además, ya conocía el centro porque estuve un mes ingresada mientras me recuperaba de una enfermedad”.

Con respecto al cambio de dejar de vivir en su domicilio para vivir en una residencia, Carmen menciona que no fue muy duro. También destaca la suerte que ha tenido con su compañera de habitación, quien se ha convertido en una amiga y un apoyo muy importante para ella.

Para Juana, el proceso de adaptación fue más complicado. Acababa de quedarse viuda y estaba muy desanimada. Aconsejada por su hermano, que fue quien le buscó esta residencia, y viendo que su situación no mejoraba y que sola no podía estar, tomó la decisión de mudarse. “El proceso fue difícil porque yo no estaba bien. Me sentía sin fuerzas y sin ganas de hacer nada. Mi hermano no quería que estuviera sola en casa y la verdad es que, a día de hoy, no cambiaría esta decisión. Llegué muy triste y ahora estoy feliz. En la residencia, he conocido a muchas personas. Aquí estamos acompañados, nos cuidan, nos escuchan... Al final, todos, tanto residentes como trabajadores, se convierten en tu segunda familia.

