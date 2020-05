Juan Rollán (juez decano de Salamanca): “No existe ningún motivo que justifique la suspensión de los plazos procesales”

Son muchos los jueces que reprochan al ministro Juan Carlos Campo el retraso de la actividad judicial y los miles de procedimientos sin respuesta. En el mismo sentido se manifiesta Juan Rollán, que asegura que con los plazos procesales suspendidos los jueces no pueden trabajar y que no hay justificación a esa paralización, al menos en lo que respecta a los Juzgados de Salamanca. Señala también que, pese a la actual situación sanitaria y el comprensible miedo al contagio, “la vida tiene que continuar”. Respecto al previsto aluvión de denuncias en los Juzgados, afirma: “No existen datos objetivos para confirmar o no tal avalancha”.

–Son muchos los jueces que han pedido al ministro Juan Carlos Campo que levante los plazos judiciales y les deje trabajar. ¿Por qué son tan importantes los plazos procesales y qué está conllevando su suspensión?

–Todos los procedimientos judiciales se rigen por plazos en sus distintas fases para que los intervinientes puedan hacer alegaciones o interponer recursos. Así, cuando se presenta una demanda y es admitida a trámite por el juzgado se da traslado a la parte demandada para contestarla en un plazo, con lo que, al estar suspendido ese plazo por la declaración de Estado de Alarma, el procedimiento se queda ahí paralizado porque no cuenta ese plazo. Igualmente, cuando se dicta por el juzgado de instrucción un auto de continuación del procedimiento penal, se abre un plazo para interponer recurso, ahora suspendido, lo que impide continuar esa causa penal.

–La desescalada en la Justicia ya ha comenzado, ¿se ha notado en algo la puesta en marcha de la Fase 1?

–Dado que la Fase 1 en la Administración de Justicia supone la incorporación de un 30-40% de la plantilla, el impacto en la reactivación judicial es mínimo. No obstante, mientras el Gobierno de España no levante la suspensión de los plazos procesales, aunque se incorpore el 100% de la plantilla no podrán continuar la mayoría de los procedimientos.