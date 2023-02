Juan Rodríguez, videógrafo: “Cuando se relajan los novios, empiezan a pasar cosas buenas”

Subió al escenario del centro de Historias de Zaragoza con sus hijos Aria y Xoel para recoger un premio en reconocimiento a su talento como videógrafo. Se llama Juan Rodríguez, reside en Béjar y es el ganador del galardón al mejor vídeo de los premios Goya en la categoría audiovisual.

¿Por qué decidió participar en los premios Goya?

—Llevo unos años presentándome a premios internacionales y he ganado el galardón al mejor videógrafo internacional en el año 2020 y en diciembre de 2022. Esos premios son una forma de ver que, después de veinte años, mi trabajo sigue estando en los baremos actuales y que alguien del sector te reconozca esa labor. Además, esos galardones abren muchas puertas profesionales en el sector y me han dado un nombre en el sector de las bodas.

¿Cómo era el vídeo con el que ganó ese galardón?

—Se titulaba “Universos infinitos” con una boda que se celebró en octubre de 2021 y mostraba cómo se conocieron los novios con imágenes antiguas. También sale el niño que tuvieron y cuenta todo desde que eran pequeños hasta la llegada de su hijo. No podía ser un vídeo ya nominado o premiado y guardé ese documental para presentarlo en diciembre de 2022 junto con otros cuatro trabajos más.

¿Su carrera está actualmente centrada exclusivamente en las bodas?

—Si. En 2017, dejé los documentales y los vídeos para empresas para centrarme en las bodas, que es lo que yo realmente quería hacer. Llevo haciendo bodas desde el año 2002. Además, quiero seguir viviendo en Béjar porque es un sitio ideal para tener una vida tranquila, que me ayuda a producir todo el material y el resultado sea chulo.

¿Cuál es el proceso para elaborar un vídeo de boda?

—No utilizo un guión. Prefiero ir enterándome de toda la historia a partir de conocer a los novios durante ese día tan especial e, incluso, después. Realizo una entrevista con ellos para conocer datos básicos porque me gusta que me sorprendan durante el día de la boda en lugar de llevarme una idea hecha. Me gano la confianza de los novios y sus familias para que actúen de una forma natural. Busco que me vean como un invitado más a la boda y es, en ese momento, cuando se relajan y empiezan a pasar cosas buenas. Me supone un gran esfuerzo y me quita diez años de vida.

¿Qué cambios percibe en el sector audiovisual centrado en las bodas?

—El cambio fundalmental se centran en que eran reportajes con fotos y música y ahora son películas, trabajos muy elaborados que cuentan historias y son como documentales o pequeños cortos e historias diferentes. Se centran en el día del enlace pero, también, en la vida de la pareja antes y después así como vivencias de la pareja. En la actualidad, muchos profesionales que hacían documentales y publicidad se han pasado al sector de la boda. Además, la tecnología ayuda mucho porque son todo ventajas y creo que las bodas van a más. Cada vez realizamos más enlaces civiles y la gente organiza cada vez mejor su gran día porque es una fiesta.

¿Cuáles son sus próximas metas?

—Mi meta es vivir de las bodas y contar historias de las personas que confíen en mi porque me enriquece y me divierte mucho. Me siento bastante realizado. Ni siquiera esperaba llegar hasta aquí pero ha ido surgiendo así.