Juan Matías, el ebanista que replica en madera los edificios salmantinos

“Soy ebanista de profesión y maquetista por afición”, se autoproclamó Matías. Empezó a hacer maquetas cuando era niño y poco a poco fue mejorando la técnica: “A los catorce años me fui a un colegio especial de sordomudos en Astorga y ahí empecé a descubrir mi pasión gracias a un profesor al que le gustaba mucho dibujar, era delineante y eso me provocó curiosidad”, explicó.

Estuvo cinco años en el colegio y durante sus veranos trabajó en una carpintería. Cuando acabó compaginó su trabajo con Bellas Artes, que cursaba a última hora del día. “Afloró mi creatividad sin límites. Mi trabajo era ser carpintero y ebanista pero mi pasión era hacer maquetas, es un hobby que nunca he dejado de lado”, afirmó. Juan Matías ya está jubilado y tiene todo el tiempo del mundo para sus trabajos: “Me gusta cuidar los detalles, antes de empezar observo todas las perspectivas, hago fotos desde distintos ángulos, busco planos, soy fiel a los colores de baldosas, piedras y tejados. En la maqueta de la casa Lis he reproducido también las vidrieras de los cristales y he puesto luz”, explicó.