Juan Luis Muñoz Bellido, jefe de Microbiología del Hospital de Salamanca: “Somos prudentes con la evolución del coronavirus, pero razonablemente optimistas”

–¿En qué fase de conocer el coronavirus nos encontramos?

–Seguramente, ni a la mitad aún. Hay muchas cosas que nos interesaría saber para tener una idea de cómo va a evolucionar la situación, pero falta tiempo. No sabemos exactamente la transmisibilidad que tiene, aunque parece que similar a la gripe. Tampoco sabemos el nivel de inmunidad que va a generar. Aquí es preocupante la noticia de que en China, gente teóricamente curada ha recaído. Tampoco sabemos si es una recaída clínica o solo analítica: de que a esa persona se le siga detectando rastro del virus, que sería menos preocupante.

–¿Las recaídas significarían que el virus muta?

–O que la inmunidad es poco potente. Por eso es importante conocer el nivel de inmunidad que genera y cuánto dura. Puede ser como el sarampión, que con una vez que lo pases quedas inmunizado para siempre, o puede ser como la gripe, que cada año te tienes que volver a vacunar.

–¿Y qué certezas tememos?

–Sabemos cosas muy importantes como que la mortalidad del coronavirus es muy baja y que en países occidentales es todavía más baja. Depende mucho de la infraestructura sanitaria, porque no es lo mismo sufrir una infección en la India que en España. Y si es una infección grave, no es lo mismo estar en un hospital de nivel, con una buena UCI y con profesionales competentes que no disponer de todo eso. La supervivencia de los casos graves depende mucho de la situación tecnológica.

–¿Se tardará mucho en terminar de descifrar el coronavirus?

–Probablemente no tardemos mucho en lo que depende solo de la tecnología, porque el genoma del virus está secuenciado por completo. Pero para conocer su comportamiento sí necesitamos más tiempo. Creemos que puede comportarse como la mayoría de los coronavirus, que tienen un comportamiento estacional, sobre todo en invierno. Es frecuente encontrar coronavirus como si fueran catarros, y en verano baja mucho la incidencia. En resumen, puede suceder como con el SARS, que alcanzó un pico, desapareció y no volvimos a saber nada de él, o tendremos recaídas.

–¿El temor es que sobreviva y reaparezca cada invierno?

–Con el coronavirus tenemos una garantía biológica y es la barrera de especie. Me refiero a la dificultad que tiene para pasar de un animal a otro de una especie distinta. Les resulta bastante difícil. Cuando sí hay un salto de especie, como parece que ha sucedido, luego está por ver cómo evolucionará y si puede quedar en un portador asintomático que permita la reactivación cuando se da la condición climatológica adecuada. Al menos sabemos lo importante: que es transmisible, pero no extraordinariamente, y que la mortalidad se ciñe a los pacientes con factores de riesgo determinados. Ahí sí que conviene tener cuidado. Somos prudentes, pero razonablemente optimistas de cómo pueda evolucionar.

–¿Considera que España debería extremar las medidas como se hizo en China, Francia o Italia?

–Aquí la cuestión fundamental es la transmisión comunitaria. El problema epidemiológico no se plantea tanto cuando los contagios son personas que ha estado en zonas de riesgo como si la transmisión entre personas es dentro de la comunidad en España, que apenas se ha producido ninguna. El problema es que, como en China e Italia, empiece a haber transmisiones dentro de España, y muchas de ellas entre pacientes asintomáticos. Esos son incontrolables, y ahí sí que habría que empezar a limitar determinados eventos. Estoy de acuerdo con la idea del Ministerio, quizás no al 100%, pero casi. La suspensión indiscriminada de eventos no está justificada en este momento, pero sí que sería recomendable que las personas con especial riesgo de evolucionar mal si se infectan, tengan una cierta precaución de no asistir a esos eventos.