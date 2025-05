Juan Luis Feltrero, presidente del Grupo Feltrero: «Creo que hemos hecho de nuestro apellido una marca»

Miércoles, 14 de mayo 2025, 05:00 Comenta Compartir

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que tuvo que afrontar en sus inicios?

—La primera empresa la creé con un furgón yo solo. Ayudaba a mi padre, que tenía una pequeña empresa de mudanzas. Los desafíos, entonces fueron los de siempre: la liquidez y dar un buen servicio con un buen precio para poder tener clientela. Estamos hablando de que yo empecé con 18 años y hace 44 años que soy autónomo. El objetivo era organizar un horizonte de futuro donde poder crecer y hacer otras cosas. Nosotros empezamos con una pequeña empresa de transportes y mudanzas. Éramos los transportistas de Tabacalera y repartíamos el tabaco por los estancos de la provincia.

¿Cómo ha evolucionado su visión empresarial a lo largo de los años?

—Poco a poco, junto a mi padre y mi hermano, nos fuimos dando cuenta de lo que queríamos y de lo que no queríamos . Y desde luego lo que no queríamos era quedarnos estancados en una pequeña empresa y dedicarnos siempre a la mudanza doméstica, que aún la seguimos haciendo, por supuesto, y tenemos muy buena clientela. Fuimos creciendo poco a poco. Empezamos a trabajar con la Universidad de Salamanca, que a medida que fue expandiéndose, nuestra empresa también lo hacía. Ya no nos centramos únicamente en el traslado de oficinas, sino que nos especializamos en el traslado de máquinas de gran peso, bibliotecas y facultades completas. Con el Servicio de Actividades Culturales de la USAL empezamos a transportar obras de arte, que ya hacíamos con el Ayuntamiento cuando la Casa de Lis era la Casa de Cultura, pero a un nivel más pequeño. El espaldarazo en obras de arte, donde ya teníamos una gran cartera porque trabajábamos para la Junta de Castilla y León y Caja Duero, entre otras, llegó en el año 2002 con Salamanca Ciudad de Cultura. En ese momento compramos los tres primeros camiones de transporte de obras de arte para dar servicio a nuestros clientes.

¿Cómo ha logrado diferenciar su empresa en un mercado tan competitivo?

—Las claves son la calidad y la implicación de todo el equipo humano en la empresa. Tenemos gente que empezó con nosotros cuando se podía trabajar con 14 o 15 años y que todavía siguen en la empresa. Yo les inculqué a todos mi filosofía: dar calidad, un buen servicio y que el cliente siempre quede contento. Y eso nos ha servido para todo, tanto para la mudanza doméstica o de edificios, como para el transporte de obras de arte y el montaje de exposiciones. Nunca hemos dicho que no a nada. Es verdad que con la Universidad vivimos una época de crecimiento y nos abrió muchas puertas porque en Salamanca se organizaban grandes eventos como la Cumbre Iberoamericana. Hicimos todo el trabajo con Moncloa y desde ese momento nos encargaron otras cumbres iberoamericanas. Nos iban conociendo y les gustaba nuestra forma de trabajar.

¿Cómo integra su empresa la sostenibilidad y la responsabilidad social en su estrategia de negocio?

—En la estrategia del negocio siempre hemos buscado la sostenibilidad y hemos intentado reciclar. En el ámbito de las obras de arte, la sostenibilidad es muy importante porque para transportarlas, sobre todo las de cierto nivel, tenemos que hacer cajas de embalaje a la medida de cada obra. Nosotros, en nuestro afán de reciclar, hemos ido guardando esas cajas y fuimos la primera empresa que empezó a ofrecer a los clientes cajas de reutilización. En cuanto a responsabilidad social, siempre hemos colaborado con muchas instituciones, asociaciones y fundaciones. En la empresa tenemos nuestra cuota de personas con discapacidad y fuimos la primera de Salamanca en registrar el Plan de Igualdad. Además, colaboramos en todo lo que nos piden como con la Asociación contra el Cáncer. También somos Empresa Amiga de la Fundación General de la Universidad y yo, a título personal, soy patrono de la Fundación PRO IME, muy ligada a la USAL.

¿Cómo contribuye su empresa a la creación de empleo y a generar riqueza en su entorno?

—Nosotros somos de Salamanca. Crecimos aquí, pero hemos tenido que ampliar el negocio y operamos también en Barcelona, Madrid, Granada y Zaragoza. La mayoría del negocio sale de aquí, de tal forma que, de las 185 personas que trabajan actualmente en el grupo, 150 están en Salamanca. También estamos generando empleo a través del trabajo de otras empresas y todo lo que podemos lo gestionamos desde Salamanca.

¿Cómo ha cambiado su sector en los últimos años y cómo ha respondido su empresa a estos cambios?

—Han sido años difíciles porque la empresa creció muchísimo hasta la crisis de 2008. Nosotros éramos unas 17 o 18 personas en el año 2000, y pasamos a tener en plantilla casi 90 en el año 2008. En ese momento, decidimos abrir primero en Barcelona, después en Madrid, Zaragoza y posteriormente en Granada. Teníamos dos opciones: o reducir la empresa a la mitad o buscar trabajo fuera. Ahora con trabajadores eventuales y autónomos que trabajan para nosotros podemos superar las 200 personas.

¿Qué significa para usted el éxito empresarial más allá de los resultados financieros?

—Yo creo que el éxito empresarial es muy importante porque los empresarios somos los que generamos empleo y riqueza. Para mí, el Grupo Feltrero es una familia y así funcionamos. Creo que dice mucho a nuestro favor que haya empleados con 30, 32 o 34 años de antigüedad. Nuestro último empleado que se jubiló llevaba 48 años con nosotros.

¿Qué legado le gustaría dejar con su trabajo?

—A través de nuestros vehículos y nuestras cajas, Salamanca y Castilla y León tienen visibilidad en todo el mundo. No hace tanto que nuestro equipo de restauración ha estado en Japón con una exposición de Gaudi. Ahora mismo, Feltrero tiene la concesión de las restauradoras de la Sagrada Familia de Barcelona. Al final, lo más importante es que creo que hemos hecho de nuestro apellido una marca y no es fácil.